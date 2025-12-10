Una serie rodada muy cerca de Santiago, mejor estreno del año de Atresplayer

Más de una semana después de su llegada a Atresplayer y todavía con la resaca del lanzamiento el pasado domingo del segundo capítulo de la serie, Las hijas de la criada —adaptación de la exitosa novela homónima con la que la periodista y presentadora Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023— no solo se ha convertido en el mejor estreno de la plataforma de streaming de Atresmedia en lo que va de 2025, sino que lo es de los últimos tres años.

Este proyecto de Buendia Estudios Canarias dirigido por Menna Fité y Alejo Flah se espera que llegue al prime time de Antena 3 más pronto que tarde una vez se publiquen en Atresplayer los ocho capítulos que componen una ficción que, según la autora de la novela en la que se basa esta serie, Sonsoles Ónega, acerca «historias fascinantes de mujeres poderosas y valientes que sobreviven en un mundo no muy fácil para ellas» y en el que Galicia «es un personaje más».

De hecho, los rodajes de la ficción —que finalizaron el pasado mes de julio— tuvieron lugar en coloridos enclaves de Canarias, Madrid y, sobre todo, Galicia, donde destaca el Pazo de Faramello, ubicado muy cerca de Santiago, concretamente en el Concello de Rois. A lo largo de Las hijas de la criada también se podrán ver escenas grabadas a muy poca distancia de la capital gallega, en ubicaciones como Brión, Negreira y Muros, lugar este último que se puede reconocer a través de las playas de Cabanas y Ancoradoiro.

Otro de los escenarios que se pueden identificar rápidamente es el centro histórico de Pontevedra, en especial la Praza da Leña, donde incluso se montó un mercado para algunos momentos de la serie de Atresplayer.

Verónica Sánchez y Alain Hernández, en el papel de doña Inés y don Gustavo / Atresmedia

'Las hijas de la criada', un drama de época ambientado en Galicia

Las actrices Verónica Sánchez, Carlota Baró, Martina Cariddi y la gallega Judith Fernández son las protagonistas de Las hijas de la criada, un drama en el que la comedia también tiene cabida que nos traslada a principios del siglo XX ofreciendo un retrato de la época —ambientado en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial— lleno de amores prohibidos, traiciones, envidias y, sobre todo, secretos.

Cartel oficial de 'Las hijas de la criada' / Atresmedia

La historia arranca en el año 1900, momento en el que, en el pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas, Clara (Judith Fernández) y Catalina (Martina Cariddi). La primera es hija de Renata (Carlota Baró), criada de los Valdés, y don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez), los padres de la segunda. Unos personajes cuyas vidas estarán marcadas por una venganza inesperada que cambiará por completo su mundo.

Completan el reparto de esta adaptación actores de la talla de Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Fran Nortes, Camila Bossa y Alejandro Vergara, así como los gallegos Xoel Fernández, Federico Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muiños, Roque Ruiz, Adrián Ríos, Carlos Villarino y Alba Loureiro.