El Ejército del Aire homenajea en Santiago a sus aviadores en el día de su patrona

El Aeródromo Militar de Santiago celebró ayer la festividad de la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire y del Espacio, en un acto institucional presidido por autoridades civiles y militares y encabezado por el coronel jefe, Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, quien destacó la labor «silenciosa, permanente y ejemplar» del personal del aeródromo y del conjunto del Ejército del Aire y del Espacio.

Jesús Prieto

En su discurso, el coronel subrayó el «orgullo y satisfacción» de los aviadores por servir en una institución que mantiene una actividad operativa constante en un contexto internacional «cada vez más incierto», con despliegues exteriores, misiones de vigilancia aérea y actuaciones en apoyo a la acción del Estado. Gaztelu recordó que el Ejército del Aire ha superado este año las 65.500 horas de vuelo, garantizando la defensa del espacio aéreo nacional y la vigilancia del espacio ultraterrestre las 24 horas del día.

Recordó la participación del personal del aeródromo en los trabajos tras la dana de principios de año y destacó el papel clave del Ejército del Aire en la lucha contra los incendios forestales del verano de 2025, que afectaron a Ourense, León y Zamora. Durante los momentos más críticos se llegaron a operar simultáneamente siete aeronaves contraincendios, junto con aviones de transporte, helicópteros, vehículos y maquinaria, utilizando el Aeródromo de Santiago como base de apoyo permanente. Gaztelu celebró también el éxito de la jornada de puertas abiertas organizada con motivo del 90 aniversario de actividad aérea militar en Galicia, en la que participaron más de 12.000 visitantes. «Fue un día para reforzar los lazos de confianza con la sociedad gallega», afirmó.

El acto incluyó la imposición de condecoraciones al personal del aeródromo. El coronel destacó que estos reconocimientos representan «el trabajo diario y callado» del conjunto de las Fuerzas Armadas:

«No son los aviones ni la tecnología lo que nos define como institución; es nuestro personal quien nos hace excelentes», remarcó.

Asimismo, dedicó unas palabras a los caídos por España y a quienes sufren las consecuencias de conflictos y persecuciones en el mundo, destacando la vocación humanitaria del Ejército del Aire. Antes de concluir, Gaztelu felicitó las próximas fiestas navideñas e instó a mantener el «entusiasmo y la ilusión» en el servicio durante el próximo año, bajo la protección de la Virgen de Loreto.