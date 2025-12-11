Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
Cirujano reconocido en toda Galicia, fue presidente de la Academia Médico Quirúrgica de Santiago y de la Sociedade de Cirurxía de Galicia. Tenía 79 años
El doctor Francisco Barreiro Morandeira, conocido por muchos de sus allegados como Paco, falleció a los 79 años de edad en Santiago, ciudad en la que desarrolló una intensa y reconocida carrera profesional en la que fue pionero abriendo muchos caminos y situando la medicina de la capital gallega en el mapa gallego y estatal.
Nacido en Compostela en 1946, por sus manos pasaron miles de pacientes en los quirófanos del Xeral primero y del Clínico después en la especialidad general y digestiva. Una actividad médica que compaginó siempre con la docencia clínica, ya que fue profesor emérito y director del departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina, uno de los mayores de la Universidade de Santiago (USC). También desarrolló 30 años de carrera investigadora.
Su currículum profesional, casi inabarcable, incluye la presidencia de la Sociedade de Cirurxía de Galicia entre 2006 y 2008; la presidencia de la Academia Médico Quirúrgica de Santiago (que le concedió después su medalla) desde 2008 hasta 2012, y la jefatura de la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del CHUS, entre otras responsabilidades. En octubre de 2012, recibió el título y la medalla que lo acreditaban como nuevo académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
De hecho, él fue el gran promotor de esa unidad ambulatoria en Santiago, como recordaba en una entrevista en El Correo Gallego. En ella, se enorgullecía de la puesta en marcha del servicio en 1995, siendo "pionera en Galicia y la décima de España". Estaba ubicada en el Hospital Provincial de Conxo y en 2000, al abrir el CHUS, se trasladó allí.
Misa este viernes a las 12.00 horas
Barreiro Morandeira siempre defendió la medicina como una profesión muy bonita, pero que exigía entrega y una formación permanente, algo que él siempre puso en práctica. Su pasión por el oficio se trasladó a su único hijo, Manuel Barreiro de Acosta, jefe de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Santiago y destacado docente e investigador.
Los restos del doctor Barreiro Morandeira, casado con María Teresa de Acosta García, son velados en la Sala Praterías del Complejo Funerario Apóstol Santiago, en cuya capilla se oficiará este viernes a las 12.00 horas una misa. A continuación, será incinerado en la intimidad familiar.
