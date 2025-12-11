Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos
También hay previsto paros el lunes 12 y el viernes 19 de diciembre. Las líneas 12, 13 y C6 quedarán totalmente sin operar
Redacción
La huelga de transporte de viajeros por carretera de la provinciao de A Coruña volverá a impactar este viernes a los autobuses urbanos de Santiago. El Concello informó este jueves de que en la web de Tussa pueden consultarse los servicios mínimos y las líneas que circularán en la ciudad.
También hay previsto paros el lunes 12 y el viernes 19 de diciembre. Las líneas 12, 13 y C6 quedarán totalmente sin operar.
El pasado viernes a primera hora de la mañana, la capital gallega se quedó sin servicio de buses dado que los piquetes no permitieron la salida de los servicios mínimos. A lo largo de la jornada se fue activando la circulación. Con la huelga, convocada por los sindicatos CIG, UGT y CCOO, los trabajadores buscan mejorar sus condiciones salariales y reducir las jornadas laborales.
