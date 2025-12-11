Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ToméOperación en AmesBomberosMallou
instagram

Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos

También hay previsto paros el lunes 12 y el viernes 19 de diciembre. Las líneas 12, 13 y C6 quedarán totalmente sin operar

Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio

Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio / Antonio Hernández

Redacción

Lugar

La huelga de transporte de viajeros por carretera de la provinciao de A Coruña volverá a impactar este viernes a los autobuses urbanos de Santiago. El Concello informó este jueves de que en la web de Tussa pueden consultarse los servicios mínimos y las líneas que circularán en la ciudad.

También hay previsto paros el lunes 12 y el viernes 19 de diciembre. Las líneas 12, 13 y C6 quedarán totalmente sin operar.

El pasado viernes a primera hora de la mañana, la capital gallega se quedó sin servicio de buses dado que los piquetes no permitieron la salida de los servicios mínimos. A lo largo de la jornada se fue activando la circulación. Con la huelga, convocada por los sindicatos CIG, UGT y CCOO, los trabajadores buscan mejorar sus condiciones salariales y reducir las jornadas laborales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
  2. Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
  3. Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
  4. Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
  5. ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
  6. Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
  7. «Visitar esta zona de la Catedral de Santiago es algo increíble»
  8. Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson

"Se chega a ser o de frear espétome": la surrealista situación con su coche de una estudiante de Santiago

"Se chega a ser o de frear espétome": la surrealista situación con su coche de una estudiante de Santiago

Facturas impagadas en Santiago: Sanmartín asegura que segue a falar coa oposición para desbloquealas

Facturas impagadas en Santiago: Sanmartín asegura que segue a falar coa oposición para desbloquealas

Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos

Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos

Decisión para Medicina antes de que acabe el año

Decisión para Medicina antes de que acabe el año

Situación crítica este jueves en el parque de Bomberos de Santiago: un turno con tan sólo dos efectivos

Situación crítica este jueves en el parque de Bomberos de Santiago: un turno con tan sólo dos efectivos

La USC aparta a Alba Nogueira de la carrera por el Rectorado

La USC aparta a Alba Nogueira de la carrera por el Rectorado

¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco

¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco

Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene

Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
Tracking Pixel Contents