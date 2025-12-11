Nuevo plan en «consenso» con los vecinos para proteger el Camino Francés a su entrada en Santiago

El Concello de Santiago ha iniciado un nuevo período de exposición pública de dos meses sobre las modificaciones incorporadas al Plan Especial Director de Ordenación y Rehabilitación del Camino Francés tras un «intenso proceso de diálogo» con los vecinos de parroquias como Sabugueira o Bando que comenzó en julio de 2023. El objetivo del plan es favorecer, ordenar y gestionar las acciones de protección, conservación, rehabilitación y mejora del Camino Francés, así como de los elementos urbanos, rurales y territoriales asociados. Durante este período, los interesados podrán consultar el expediente y presentar alegaciones sobre las modificaciones propuestas, antes de que el documento sea elevado a aprobación inicial por la Xunta de Goberno Local.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, acompañado de la arquitecta del Consorcio de Santiago, Lourdes Pérez Castro, explicó que el plan surge del diálogo constante con los vecinos, especialmente de aquellos núcleos que habían presentado alegaciones al documento inicial. «É, polo tanto, un espazo de gran valor patrimonial que require protección. Pero é tamén un territorio onde vive xente, e polo tanto, o desafío é compatibilizar a protección patrimonial coas necesidades vitais da veciñanza para que poida seguir sendo un espazo habitado e habitable. E nisto se centraron os nosos esforzos, os do goberno e os do Consorcio, nestes dous anos e medio», señaló el concejal de Urbanismo.

El edil recordó que el Camino Francés está declarado como Bien de Interese Cultural (BIC) y forma parte del Patrimonio Mundial, cuya celebración de 40 años se conmemoró recientemente. «O Camiño Francés é un ben integrante do patrimonio mundial, é un espazo de gran valor patrimonial que require toda a protección, pero tamén é un territorio onde vive xente. O desafío é compatibilizar a protección patrimonial coas necesidades das persoas que habitan no territorio», recalcó.

El plan fue inicialmente aprobado pero rechazado por los vecinos de Sabugueira y recibió decenas de alegaciones. Tras incorporar los cambios necesarios para dar cumplimiento a los informes sectoriales —emitidos por hasta 13 organismos autonómicos y estatales, entre ellos el Ministerio de Defensa, ADIF, AENA, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural—, el resultado es un documento con cambios sustanciales que ahora se somete a exposición pública.

Flexibilización de los elementos disconformes

Entre las principales modificaciones se incluye la flexibilización de los elementos disconformes, cuya adecuación será obligatoria únicamente en actuaciones generales que superen el 50 % del valor del edificio, incluyendo obras de rehabilitación pero excluyendo conservación y mantenimiento. Además, en actuaciones parciales sobre edificios catalogados, la supresión de elementos disconformes será obligatoria solo cuando excedan la conservación y el mantenimiento.

Lestegás explicó que «axustáronse ao máximo posible á realidade física existente as aliñacións e as liñas de edificacións ás parcelas catastrais e os muros consolidados, unha das reclamacións da veciñanza», subrayando que las modificaciones buscan adaptarse a la realidad de los núcleos residenciales y garantizar la habitabilidad de los inmuebles. «Só deberán adecuarse eses elementos disconformes en caso de actuacións xerais que superen o 50% do valor do inmoble. Isto inclúe obras de rehabilitación, pero non inclúe as de conservación e mantemento», aclaró.

El plan también regula los edificios catalogados, priorizando el uso de estructuras de madera, aunque se permiten soluciones estructurales biapoyadas, y establece mejoras en la habitabilidad. Así, en edificios catalogados de poca altura se permite incrementar hasta 50 centímetros la altura máxima: de 6 a 6,5 metros en la ordenanza residencial tradicional (RT) y de 3 a 3,5 metros en la residencial extensiva (RE) para edificaciones auxiliares. «Increméntase lixeiramente para dar máis posibilidades de habitabilidade», destacó el concejal, que subrayó que estas medidas responden a las peticiones expresas de los vecinos.

«En edificacións novas non catalogadas, as carpinterías exteriores serán de madeira pintada ou de aluminio lacado. Prefírese o uso de contras interiores, pero tamén se admite o uso de persianas interiores da mesma cor que as fiestras», añadió. Y en materia de energías renovables, el plan permite la instalación de paneles solares, estableciendo un orden de preferencia: primero exentos en la parcela, después en la cubierta de las edificaciones auxiliares y, finalmente, en la cubierta de la edificación principal, en el faldón menos visible desde el Camino. También podrán colocarse instalaciones eólicas pequeñas o mixtas, siempre que no interfieran con los elementos estratégicos protegidos.

En respuesta a preguntas de EL CORREO, Lestegás recalcó que «si é certo que hai unha intención de que existan no futuro axudas ligadas ao cumprimento destes requisitos, pero non é o obxectivo do plan especial determinalas», destacando que el plan es un requisito previo para la activación de posibles fondos o programas de rehabilitación con fondos específicos.

El edil subrayó la importancia de la participación vecinal en la mejora del plan: «A veciñanza pedía claridade, realismo e flexibilidade, e iso é o que fixemos».