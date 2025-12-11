Qué hacer hoy 11 de diciembre en Santiago: humor con Pepo Suevos en la cafetería del Monte do Gozo

El humorista gallego Pepo Suevos actúa este jueves, a partir de las 21 horas, en la cafetería del Monte do Gozo, cita con entradas disponibles a 5 euros y reservas en el teléfono 659- 350- 346. Actor y monologuista, lleva meses de gira para celebrar sus 25 años en el oficio.

Exposición de trajes tradicionales

MUESTRA. La Asociación do Traxe Galego cierra la conmemoración de su trigésimo aniversario con una muestra única dedicada a los trajes de brillantes, joyas de la indumentaria tradicional gallega del siglo XIX. La exposición puede visitarse desde hoy al próximo 7 de enero de 2026, en horario comercial, en la sala de Ámbito Cultural, situada en la planta baja, dentro de El Corte Inglés de Santiago. Esta muestra intenta acercarse a la indumentaria tradicional de la comarca de Santiago, enseñando tanto trajes propios, únicos y representativos de la zona como los llamados trajes de brillantes. Es de entrada libre.

Concierto especial de la Real Filharmonía

CLÁSICA. La selección de director/a asistente de la Real Filharmonía de Galicia (RFG) se chequea con un concierto abierto al público en el Auditorio de Galicia (20:30 h.; 15 euros). La iniciativa «forma parte del compromiso de la RFG con la educación musical y con el futuro del sector, facilitando el camino a nuevas generaciones de artistas», detallan desde la orquesta. Hoy va a estar dirigida por las personas aspirantes, así se interpretará el Concierto rumano de György Ligeti, donde el compositor «canaliza la fuerza expresiva que descubrió en el folclore rumano auténtico» y la Sinfonía n.º 1, de Beethoven. Se incluye además Andante tranquillo (proyecto Cometas), de Joan Magrané, que es estreno absoluto.

Ensayo de Florencia Montes Páez

LIBRERÍAS . Lila de Lilith alberga (18 horas) la presentación en Santiago de Acompañar es político (Ensayo transfeminista sobre la situación de calle), libro de Florencia Montes Páez (Ciudad de Buenos Aires, 1989), politóloga y especialista en filosofía política, que llega editado por Virus Editorial. La autora va a estar acompañada por Leticia Castro.

Muestra en la Granell de la Asoc. Fonte da Virxe

Numeroso público acudió ayer a la apertura de la muestra artística que ofrece una de las salas de la Fundación Eugenio Granell, compuesta por obras de personas integrantes de la Asociación Fonte da Virxe de Familiares e Amigos dos Enfermos Mentais.

Público asistente ayer a la apertura de la muestra artística que ofrece una de las salas de la Fundación Eugenio Granell / Cedida

‘De Mazarelos a Vista Alegre’ y debate con Jaime Mayor Oreja

El auditorio de la Facultad de Filología acoge hoy (11 horas) la presentación de un volumen titulado De Mazarelos a Vista Alegre. Y en la sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19 ), a las 19:30 h., la Fundación NEOS organiza un coloquio sobre temas históricos con Jaime Mayor Oreja, Paolo Caucci y Ricardo Vázquez, un acto presentado por Ildefonso de la Campa.

Ateneo de Santiago

El Ateneo ofrece (18 h.) otra sesión del Seminario Europa, organizado en colaboración con la Asociación Federalista de Galicia. La cita se hace en el salón de actos Isaac Díaz Pardo (Pr. Salvador Parga, 4-2º) y plantea una conversación con Ana Miranda, diputada del Parlamento Europeo por el BNG. La presenta Cristina Ares CastroConde, profesora de Política de la Unión Europea da USC.