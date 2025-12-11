La premio extraordinario de artes plásticas: «Para poder convertirme en joyera oposito a administrativa»

En un momento dulce porque acaba de ser reconocida con el premio extraordinario de artes plásticas de la Xunta por su paso como estudiante de la EASD Mestre Mateo, galardón que le llega tras haber sido reconocida con el Xuventude Crea, Carlota Cao Boluda (Ourense, 26 años) tiene sin embargo los pies en la tierra.

Tanto que pese a que la joyería es su vocación y aspira a dedicarse plenamente a su proyecto personal en este oficio, explica a EL CORREO GALLEGO que «estoy preparando unas oposiciones de administrativa para poder tener cierta estabilidad y un colchón que me permita invertir en mi proyecto personal de joyería». De hecho, tanto los mil euros del premio que le acaban de conceder como la cuantía del Xuventude Crea irán destinados íntegramente «a comprar material para montarme un pequeño tallercito en casa y poder hacer piezas por encargo».

Reutilización e incorporación de objetos cotidianos

No obstante, y antes de que ese sueño se materialice, Carlota Cao lleva ya tiempo trabajando en joyería, creando y diseñando piezas dentro de un campo en el que asegura que «me gusta mucho experimentar con todo tipo de materiales y técnicas, enfocándome a la reutilización y la incorporación de objetos cotidianos a la joyería».

Pone como ejemplo el uso de botones o «dedales antiguos que quedan en las casas de las abuelas», dentro de una línea de trabajo que prefiere no definir porque considera que aún está en proceso de construcción, pero cuyo resultado ya se puede ver a través de su cuenta de Instagram @lotaxthings, puesto que lleva años involucrada en un mundo en el que decidió profesionalizarse en la Mestre Mateo tras obtener el grado de Filosofía en la Universidade de Santiago (USC).

Varias de las piezas diseñadas por la exalumna de la EASD Mestre Mateo de Santiago Carlota Cao. / Cedida

Y es que, como apunta la galardonada, «siempre me ha gustado trabajar con las manos, me gusta ganchillar y también hago joyería de ganchillo».

El gusto por la artesanía heredado de su bisabuela y abuela

Con Alexander Calder como uno de sus referentes porque «hacía joyería de una manera muy rudimentaria y obtenía piezas muy complejas trabajando de una forma muy sencilla», cree sin embargo que tanto su bisabuela Josefa como su abuela Manolita tuvieron mucho que ver en su vocación, puesto que la primera «hacía collares y anillos de bisutería con sedal y cuentas, y siempre nos los regalaba a mi prima y a mí, y nos encantaba». A su abuela le atribuye en parte la responsabilidad de su gusto por la joyería y la artesanía porque «ganchilla, siempre ha sido muy inventora de cosas, y durante 50 años tuvo una paragüería en Ourense, que se llamaba Carballo, y yo pasé allí las tardes de mi infancia viéndola trabajar con las manos para arreglar paraguas y abanicos o afilar cuchillos y tijeras».

Una compañera de Carlota Cao en la Mestre Mateo mostrando varias de sus creaciones. / Cedida

Una infancia que también tiene muy presente en el proyecto con el que ha resultado distinguida tanto en el Xuventude Crea como en el premio extraordinario de artes plásticas, ya que según indica «la colección Parque de bolas nace de la idea de transformar un símbolo de la infancia en ornamento, buscando mantener vivo el juego más allá de la niñez en lo cotidiano, portando una joya». Para ello, reinterpreta tres elementos característicos de los parques para niños, como son los toboganes, las ventanas burbuja y las bolas, trasladándolos al cuerpo mediante piezas cinéticas, interactivas y ponibles.