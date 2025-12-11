Raxoi evalúa el proyecto para el nuevo barrio de Mallou y ve «cosas a mejorar»

Antes de 2028 no se espera que llegue ninguna máquina al terreno, pero Santiago empieza a prepararse para la construcción de un nuevo ensanche en la zona norte de la ciudad. Albergará unas 3.000 viviendas -el 80% protegidas- y a unos 6.000 vecinos. Promovido por la Xunta, el primer paso ha sido la redacción del Proxecto de interese autonómico (PIA) para o desenvolvemento residencial do SUD 1 Mallou, que ya están estudiando los técnicos del Concello de Santiago. El edil de Urbanismo, Iago Lestegás, destacó ayer la voluntad de la administración autonómica para escuchar las propuestas de Raxoi y en una primera evaluación consideró que «hay cosas que se pueden mejorar».

«Cuando diseñamos un barrio de cero, no se trata solo de proveer vivienda, hay que crear un espacio agradable para que la gente viva allí, por tanto es importante cómo se ordene ese ámbito», resumió Lestegás. El responsable de Urbanismo indicó que el proyecto elaborado por el estudio coruñés Monteoliva Arquitectura está en exposición pública hasta el 16 de enero. El edil prometió que antes de esa fecha, el Concello de Santiago dará su valoración sobre el documento.

Primera propuesta

Lestegás desveló que en verano la Xunta mostró al Concello una primera propuesta de ordenación del espacio. En septiembre, Raxoi envió un escrito sugiriendo hacer una serie de modificaciones. «Lo cierto es que la ordenación que proponen ahora es totalmente diferente de la que nos propusieron en la reunión de julio», resaltó el concelleiro. Debido a este cambio, el responsable de Urbanismo entiende que en la Administración gallega «hay una predisposición a tener este diálogo constructivo con el Concello para la ordenación de ese ámbito, que es muy importante», subrayó.

Bloques de hasta 13 plantas

Lestegás no entró en detalle de qué aspectos se podrían mejorar. El proyecto de interés autonómico establece la mayor parte de la construcción de inmuebles en la zona más próxima a Mallou de Arriba. En este punto se erigirán desde viviendas unifamiliares de transición hasta bloques que seis, siete e incluso trece plantas -incluidos los bajos-. Después quedará una extensa zona verde sin construcciones y ya próximo a Mallou de Abaixo «se ordena una nueva zona residencial de baja densidad formada por una nueva calle de directriz quebrada, adaptada a la pendiente del suelo», indica la memoria del proyecto. En este cuadrante se construirán bloques de tres y cuatro plantas para 170 nuevas viviendas.

«Prefiero esperar a que los técnicos del Servizo de Planamento e Xestión Urbanística valoren o documento», aseveró el concelleiro tras ser preguntado en rueda de prensa por la opinión del Concello de Santiago sobre el proyecto. «Yo vi los planos, pero aún no leí la memoria, es una mejora sustancial sobre la primera propuesta que nos hicieron, pero creo que hay cosas que se pueden mejorar», concluyó el responsable municipal de Urbanismo.