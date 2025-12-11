Resolto o décimo concurso para subtitular ao galego vídeos TED de divulgación científica
O certame estimula a presenza da lingua na divulgación científica e nos recursos audiovisuais
K.M.
A décima edición do certame de subtitulación ao galego de vídeos TED de divulgación científica acaba de facilitar o nome das persoas gañadoras. Na modalidade para a comunidade universitaria da USC venceu Irene Tejado, mentres que na de persoas alleas á institución compostelá o fixo Laura Rey. Ambas recibirán trescentos euros o seu correspondente diploma honorífico.
Na categoría da Universidade de Santiago, o segundo premio foi para Ana Marino, e está dotaco con 250 euros e diploma. Na categoría allea á USC, a distinguida foi Yolanda Casás.
Ruth Prieto alzouse co terceiro galardón na categoría USC, e recibirá 200 euros e diploma, dentro dun certame que pretende estimular a presenza do galego na comunicación e na divulgación científica, ademais de fomentar a existencia de recursos divulgativos audiovisuais na nosa lingua.
