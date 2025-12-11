Situación crítica este jueves en el parque de Bomberos de Santiago: un turno con tan sólo dos efectivos

La situación de este jueves en el parque de Bomberos de Santiago es crítica. El turno que comenzó a las 22.00 horas de este miércoles y que debe cubrir las 24 horas siguientes está compuesto por un bombero y un mando. Tan sólo dos efectivos para un ayuntamiento de 100.000 habitantes, incumpliendo de esta manera todos los protocolos de seguridad por falta de plantilla hasta las diez de la noche de hoy.

Esta circunstancia se viene repitiendo las últimas semanas, en las que hubo varios días con tan sólo tres o cuatro efectivos trabajando, un número insuficiente para salir en caso de incendio.

En cuanto a cómo está siendo la jornada para estos dos únicos bomberos que trabajan hoy, durante la pasada noche tuvieron que acudir a la residencia de mayores DomusVi de San Lázaro por una fuga de agua. El aviso lo recibieron por parte del personal del centro en torno a las 00.30 horas. «Tivemos que cortar a auga e logo xa veu o técnico para resolver o problema», indican a EL CORREO GALLEGO.

"Déixannos fóra da carreira horizontal, unha medida de presión"

En medio de las negociaciones entre Raxoi y policías y bomberospara desbloquear el conflicto que mantiene estos servicios bajo mínimos por la negativa del personal a realizar horas extra, un bombero indica que "aos que fixemos promoción interna deixánnos fóra da carreira horizontal", un sistema que permite avanzar en grados o escalones basándose en la experiencia, formación y adquisición de nuevas competencias, lo que resulta en un mayor reconocimiento y retribución. Indice en que esta actuación, que ve como una "medida de presión", afecta a un tercio del cuadro de personal de bomberos e "implicaría unha redución do soldo duns 141 euros".