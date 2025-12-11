Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
Aer Lingus ofrecerá en concreto dos frecuencias semanales que estarán disponibles en el aeropuerto compostelano desde el 1 de junio de 2026
El aeropuerto de Santiago de Compostela contará desde el próximo verano con una conexión directa a la ciudad irlandesa de Cork, operada por la aerolínea Aer Lingus.
Según ha confirmado la cuenta de X, Aeronoticiario SCQ, Aer Lingus ofrecerá en concreto dos frecuencias semanales que estarán disponibles en el aeropuerto compostelano desde el 1 de junio de 2026.
Segunda conexión directa de Aer Lingus
Las dos frecuencias semanales se operarán todos los lunes y jueves, con una duración estimada de 1 hora y 55 minutos. Según puede verse en la web oficial de la aerolínea, cada lunes el vuelo 858 saldrá de la ciudad irlandesa a las 12.25 horas y llegará a la capital gallega a las 15.20 horas; mientras que los jueves saldrá de Compostela a las 16.00 horas y llegará a Cork en torno a las 16.55 horas.
Se trata de la segunda ruta directa que Aer Lingus lanza en el Aeropuerto de Lavacolla, pues cabe recordar que la aerolínea conecta Santiago con su hub en Dublín desde el año 2007.
