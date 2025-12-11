Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unanimidade, entre críticas, para a integración da UMAD no Sergas

A oposición acusou o goberno de "falta de dilixencia" e tamén de "diálogo" co persoal traballador

Actuais dependencias da UMAD no barrio de Salgueiriños

Actuais dependencias da UMAD no barrio de Salgueiriños / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O primeiro punto a tratar no pleno extraordinario deste mércores foi a integración da UMAD –Unidade Municipal de Atención ás Drogodependencias–no Servizo Galego de SaúdeSergas–. Un traspaso que se aprobou por unanimade pero que non por iso estivo exento de debate e de críticas á xestión que desta transferencia fixo o goberno municipal liderado por Goretti Sanmartín.

«Os traballadores da UMAD fixeron pública a deficiente xestión da integración», explicaba a non adscrita Marta Álvarez, para instar o Bipartito a que velar porque «non se vulneren os dereitos dos traballadores» criticando que a integración sexa obrigada e non voluntaria como pedían. A concelleira Marta Abal (PSOE) recriminou tamén que non haxa «unha concreción formal que garanta os dereitos laborais» e reafirmouse en que ao executivo de Sanmartín «sobrepásao a xestión do día a día e dos recursos humanos».

A concelleira do PP Yolanda Otero lamentou que o que debera ser un día histórico para Compostela quedaba minguado pola mala xestión do goberno local e sobre os correos da CIG afirmou que o traspaso se envolvía «na polémica» e asegurou que «só se daba en Santiago», pero quixo tranquilizar a cidadanía asegurando que «non se merman as condicións laborais».

Ás críticas de falta de diálogo co persoal da UMAD, que recibiu de toda a oposición en bloque, respondeu a concelleira Pilar Lueiro «negando a maior: O diálogo nunca faltou», asegurou. Defendeu tamén que dende o acordo do 9 de outubro na comisión mixta o Concello «solicitamos a información por activa, por pasiva e por reflexa», mais non a recibiron até o 25 de novembro.

Pilar Lueiro, igual que as demais concelleiras que interviron neste debate, quixeron manifestar o seu agradecemento aos traballadores da UMAD polos servizos prestados.

