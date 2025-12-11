La USC confirma todas las candidaturas a rectora excepto la de Alba Nogueira: "É unha cuestión formalista"

Tras el cierre del plazo para presentar candidaturas al Rectorado de la USC el pasado 5 de diciembre, cuando se confirmó que finalmente las aspirantes serían cuatro al no presentarse finalmente Mar Lorenzo, este miércoles la Comisión Electoral debía ratificar que las candidaturas cumplen con los requisitos para estar formalmente en la carrera hacia el Pazo de San Xerome. Lo hizo con Maite Flores, Rosa Crujeiras y María José López Couso, dejando fuera a Alba Nogueira.

La razón de esta exclusión, que tiene carácter provisional, es la falta de acreditación de la experiencia de un mínimo de cuatro años en cargos unipersonales, "de conformidade co disposto no apartado 2 do Resolvo 6º da devandita Resolución Reitoral, que dispón: “Os documentos acreditativos dos méritos alegados deberán estar incorporados no expediente persoal da candidata ou candidato antes da finalización do prazo de presentación de candidaturas, podendo solicitar vista do seu expediente con carácter previo e incorporar, de ser necesario, documentación adicional.”

“Estou moi sorprendida da decisión. Sería moi grave excluír a unha candidata porque non presentou uns certificados que obran en poder da propia Universidade, como establece a Lei do procedemento común. Os dereitos que recoñecen as leis non son un adorno”, manifiesta la catedrática de Derecho Administrativo Alba Nogueira, tras conocer la decisión. Al respecto, indice en que uno de los ejes de su campaña es "mellorar o funcionamento interno da USC, reducindo burocracia, sendo máis proactiva e eliminando as cargas documentais innecesarias".

“Estamos seguras de que ningunha candidata ou membro das súas equipas compartirá que se limite a participación nunhas eleccións abertas por sufraxio universal de toda a comunidade universitaria porque a presidencia da comisión electoral non quixo buscar nas bases de datos da USC a acreditación dos cargos desempeñados na propia institución”, comenta.

Nogueira explica que la exclusión provisional «por unha cuestión formalista, cando se cumpren os requisitos da LOSU, vulnera o dereito a non presentar documentos que xa obran en poder da universidade prevista no artigo 53.1.d) da Lei do procedemento, e é expresiva das patoloxías do funcionamento sen modernizar da burocracia universitaria". También asegura que "abre as portas a unha eventual violación do dereito fundamental de elixibilidade para os cargos públicos do artigo 23 da Constitución española".

Tendrá de plazo hasta el 16 de diciembre para presentar la documentación acreditativa

Por ello, la catedrática de la USC asegura que presentará una reclamación "para a súa inmediata inclusión na lista definitiva, achegando a documentación acreditativa que xa consta en poder da USC". Confía en que esta situación "se resolva con normalidade canto antes". Tendrá de plazo para presentarla hasta el próximo martes 16 de diciembre. El viernes, día 19, según marca el calendario electoral se dará a conocer la proclamación definitiva de candidatas a dirigir la Universidade de Santiago.