La USC se sitúa entre las diez universidades más sostenibles de España
A nivel mundial ocupa el puesto 303 de entre 1.547 en el ranking GreenMetric
K.M.
La Universidade de Santiago se sitúa en el noveno puesto del conjunto de universidades del Estado en el UI GreenMetric World University Rankings, considerada la principal clasificación a nivel mundial que evalúa el compromiso con la sostenibilidad por parte de las instituciones académicas del planeta, y dentro de las que la USC ocupa el escalón número 303.
Impulsada por la Universidad de Indonesia, esta clasificación en materia de sostenibilidad evalúa seis indicadores diferentes: entorno e infraestructuras (15%), energía y cambio climático (21%), residuos (18%), agua (10%), transporte (18%) y educación (18%), con el objetivo de poder cuantificar y reflejar los refuerzos que reflejan estas instituciones en dicho ámbito, desarrollando e implementando políticas y programas respetuosos con el medio ambiente.
Compromiso
Los responsables de este ranking analizan el compromiso de cada una de las universidades con la sostenibilidad a partir de diferentes aspectos que incluyen la recopilación de información básica sobre el perfil de cada una de ellas, especialmente en todo aquello que tiene que ve con su tamaño y ámbito geográfico de implantación.
La recopilación de todos los datos necesarios para elaborar la clasificación, en la que la de Santiago está entre las diez primeras de España, se realiza a través de encuestas en línea que son enviadas a administradores universitarios.
