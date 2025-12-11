REDES SOCIALES
"Se chega a ser o de frear espétome": la surrealista situación con su coche de una estudiante de Santiago
El pedal del acelerador del vehículo de la joven se desprendió de su anclaje mientras conducía
En nuestros primeros años como conductores, la inexperiencia al volante a todos nos ha hecho sufrir algún tipo de percance por no revisar o estar pendiente de los mantenimientos que un coche requiere. Circular sin pastillas de freno, no comprobar el nivel de aceite o quedarse sin batería, son algunos de los ejemplos de ellos, pero lo que le ha ocurrido este miércoles a una estudiante de Santiago cuando se dirigía a clase roza el surrealismo.
En un vídeo grabado por ella misma y compartido en la popular cuenta de Instagram, Salseo USC, la protagonista muestra como de camino a clase el pedal de acelerador de su vehículo se desprende de su anclaje, obligándola a detenerse para no tener un accidente: "Que vos falta aí? Estaba chegando a Santiago e pisei o pedal do acelerador e caeuse", manifiesta extrañada esta estudiante.
La grabación, ambientada con una música que le da un toque de humor, prosigue con la cronología de como sucedió todo y lo cerca que pudo estar de pasar de una mera anécdota a algo más serio. "Non vou poder ir a clase. Estaba conducindo e soltouse literalmente o pedal de acerelar... menos mal que foi ese, porque chega a ser o de frear e espétome contra un muro", comenta la joven, que continúa explicando que "de repente escoito un 'click', e quérolle dar o acelerador e non o encontro... paro o coche a un lado, poño os catro intermitentes e vou a mirar e o pedal no chan... e eu, bueno que é isto?".
El vídeo ya se ha hecho viral
Finalmente, el vídeo del incidente vivido por esta estudiante que ya se ha hecho viral acumulando más de 1.300 me gusta en poco más de 15 horas, termina de la mejor manera posible. Una grúa recoge su Citroën Saxo para trasladarlo a un taller y ser reparado.
