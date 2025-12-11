Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ToméOperación en AmesBomberosMallou
instagram

REDES SOCIALES

"Se chega a ser o de frear espétome": la surrealista situación con su coche de una estudiante de Santiago

El pedal del acelerador del vehículo de la joven se desprendió de su anclaje mientras conducía

La surrealista situación con su coche de una estudiante de Santiago

La surrealista situación con su coche de una estudiante de Santiago

Salseo USC

David Suárez

Santiago de Compostela

En nuestros primeros años como conductores, la inexperiencia al volante a todos nos ha hecho sufrir algún tipo de percance por no revisar o estar pendiente de los mantenimientos que un coche requiere. Circular sin pastillas de freno, no comprobar el nivel de aceite o quedarse sin batería, son algunos de los ejemplos de ellos, pero lo que le ha ocurrido este miércoles a una estudiante de Santiago cuando se dirigía a clase roza el surrealismo.

En un vídeo grabado por ella misma y compartido en la popular cuenta de Instagram, Salseo USC, la protagonista muestra como de camino a clase el pedal de acelerador de su vehículo se desprende de su anclaje, obligándola a detenerse para no tener un accidente: "Que vos falta aí? Estaba chegando a Santiago e pisei o pedal do acelerador e caeuse", manifiesta extrañada esta estudiante.

Imagen compartida por la joven estudiante con el pedal en la mano

Imagen compartida por la joven estudiante con el pedal en la mano / Salseo USC

La grabación, ambientada con una música que le da un toque de humor, prosigue con la cronología de como sucedió todo y lo cerca que pudo estar de pasar de una mera anécdota a algo más serio. "Non vou poder ir a clase. Estaba conducindo e soltouse literalmente o pedal de acerelar... menos mal que foi ese, porque chega a ser o de frear e espétome contra un muro", comenta la joven, que continúa explicando que "de repente escoito un 'click', e quérolle dar o acelerador e non o encontro... paro o coche a un lado, poño os catro intermitentes e vou a mirar e o pedal no chan... e eu, bueno que é isto?".

Noticias relacionadas y más

El vídeo ya se ha hecho viral

Finalmente, el vídeo del incidente vivido por esta estudiante que ya se ha hecho viral acumulando más de 1.300 me gusta en poco más de 15 horas, termina de la mejor manera posible. Una grúa recoge su Citroën Saxo para trasladarlo a un taller y ser reparado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
  2. Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
  3. Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
  4. Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
  5. ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
  6. Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
  7. «Visitar esta zona de la Catedral de Santiago es algo increíble»
  8. El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas

"Se chega a ser o de frear espétome": la surrealista situación con su coche de una estudiante de Santiago

"Se chega a ser o de frear espétome": la surrealista situación con su coche de una estudiante de Santiago

La USC confirma todas las candidaturas a rectora excepto la de Alba Nogueira: "É unha cuestión formalista"

La USC confirma todas las candidaturas a rectora excepto la de Alba Nogueira: "É unha cuestión formalista"

¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco

¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco

El rector de la USC espera una resolución para Medicina antes de que acabe el año

El rector de la USC espera una resolución para Medicina antes de que acabe el año

Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene

Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene

Situación crítica este jueves en el parque de Bomberos de Santiago: un turno con tan sólo dos efectivos

Situación crítica este jueves en el parque de Bomberos de Santiago: un turno con tan sólo dos efectivos

Gana de cabalgata de Reis? Todos os detalles para poder formar parte da de Santiago

Gana de cabalgata de Reis? Todos os detalles para poder formar parte da de Santiago

El Ejército del Aire homenajea en Santiago a sus aviadores en el día de su patrona

El Ejército del Aire homenajea en Santiago a sus aviadores en el día de su patrona
Tracking Pixel Contents