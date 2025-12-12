La brutal paliza al camarero del pub Bloom de Santiago salta a la escena nacional

Ocurrió en el pasado 7 de diciembre en el pub Bloom de Santiago. Óscar, camarero del local, fue agredido por dos hombres y tres mujeres a las previamente había llamado la atención por ocupar uno de los baños del negocio durante un largo periodo de tiempo. Un incidente que terminó en una brutal paliza que, tal y como muestran las imágenes emitidas este jueves por el programa 'En Boca de Todos' de Cuatro, le ha dejado secuelas de diversa gravedad.

"Es un local muy tranquilo, además es de ambiente LGTB, da gusto trabajar en él". Así comenzó Óscar su conversación con el presentador Nacho Abad, aludiendo a que en el local compostelano no suelen ocurrir este tipo de conflictos. En su testimonio, el camarero continúa explicando que el pub consta de dos plantas y que el baño situado en el piso superior muchas veces está ocupado durante demasiado tiempo, por lo que los trabajadores suelen acercarse a llamar con el fin de que se libere y "vaya circulando la gente".

Óscar, el camarero agredido en Santiago, durante su entrevista en el programa 'En boca de todos' de Cuatro / Cuatro

Ahí comenzó todo, según el camarero agredido, ''simplemente llamé a la puerta, cuando ellas salieron, una de ellas me dijo '¿no sabes esperar o qué pasa? ¿Eres gi********? Y entonces, pues yo me quedé un poco sorprendido, le enseñé la TPV y que era trabajador y después me acerqué a la barra y le dije, mire, no se lo decía a mal, se lo decía porque nosotros tenemos preferencia y llevaba mucho tiempo en el baño'', explicó Óscar este jueves en Cuatro.

Una razón que, tal y como se sucedieron los hechos con posterioridad, no debió valerles a estas tres mujeres, ya que en ese momento fue cuando comenzó la brutal paliza: "Volvieron a increparme, es decir, a insultarme. En ese momento yo no me di cuenta de que tenía dos hombres detrás y recibí varios golpes, no los pude ver porque además fue con la alevosía, me agredieron en la nuca. Indiqué a mi compañero que llamara a la policía. Los intentamos sacar de la barra porque empezaron a tirar el material, la mesa de mezclas, el ordenador. Y después, bueno, los separaron los clientes y fueron hacia la puerta'', relató el camarero.

Los golpes continuaron fuera del local

El altercado continuó cuando las mujeres comenzaron a ensañarse con él fuera del local: ''Estaba en la puerta hablando con uno de los hombres que ya se encontraba más relajado, y en ese momento el otro chico me propinó un puñetazo en la ceja derecha que me hizo una brecha. Ahí ya comencé a sangrar y en ese momento se abalanzó sobre mí. Lo tuvimos que reducir, lo reducimos, caímos al suelo y mientras tanto, su compañero y las chicas que los acompañaban, empezaron a propinarme puñetazos en la nuca, golpes y hasta una de ellas me dio una patada'', concluye Óscar.