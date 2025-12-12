Agustina Guerrero (560.000 followers en Instagram) presenta en Santiago la novela gráfica 'Hoy'

Agustina Guerrero (La Volátil), autora de cómic, presenta su nuevo libro, Hoy (Lumen) este viernes en Santiago, en la librería Lila de Lilith, a las 19 horas, cita que hilará un coloquio sobre dicha novela gráfica.

Premiada

Argentina asentada en Barcelona, con 560.000 followers en Instagram, va a charlar sobre una novela gráfica de ecos autobiográficos que aboga por rebajar el ritmo de esta vida donde la inmediatez manda. «Este libro nació de una necesidad profundamente personal. Al principio, el guión iba a ser otro, con un alto porcentaje de ficción, pero tras la muerte de un amigo, sentí la urgencia de dar un giro y crear un libro que hablara del valor de cada día, que recordara el tesoro que es estar vivo», asegura.

El pudor siempre está ahí, exponerme me genera vértigo, pero también me ayuda a entenderme Agustina Guerrero — Historietista

Y añade Agustina Guerrero: «Mi trabajo siempre se ha caracterizado por ser autobiográfico. Por ejemplo, desde mi primera novela gráfica El viaje, sentí que estaba siendo 100% honesta con lo que contaba. El pudor siempre está ahí, exponerme me genera vértigo, pero también me ayuda a entenderme, a escucharme y una vez que los libros están publicados, a acompañar a quien me lee», dice sobre una obra sin números.

"En cuanto a la numeración, curiosamente ninguno de mis libros está numerado, y en este caso, me parecía aún más importante mantenerlo así...", aclara quien ganó el premio Mejor Libro de Cómic por La compañera en 2022, galardón otorgado por las librerías de El Corte Inglés.

Naturaleza

¿Es mucho decir que se trata de un libro que critica el estrés actual o prefiere llamarlo reflexión sobre ese taquicárdico ritmo? "Ambas cosas", cuenta. "Me aterra el ritmo en el que vivimos; me asusta y me entristece sentir que la vida se nos escurre entre las manos. Por eso siento que la finalidad de este libro es despertar conciencias, invitarnos a frenar y a reflexionar".

La protagonista de Hoy camina por la calle y observa las plantas, como su autora. "Siempre he sido una persona muy observadora, de hecho es mi mayor fuente de inspiración. Lo he sido, lo soy y espero seguir siéndolo. Es verdad que a veces el ritmo alocado, hace que ese espacio para la contemplación no aparezca. Por eso lo he escrito: para recordarme que debo concedérmelo".

Galicia

Nacida en una ciudad pequeña (Chacabuco, Argentina), Agustina Guerrero vive en una grande. "De momento disfruto vivir en Barcelona y permitirme cada tanto escapadas a lugares más tranquilos. Mi cuerpo cada cierto tiempo necesita conectar con entornos más serenos y con la naturaleza. No descarto que en un futuro, elija instalarme en un contexto así", apunta en su conversación con EL CORREO GALLEGO antes de aludir a esta tierra, ya que visitó este jueves la Fnac de A Coruña antes de llegar este viernes a Compostela: «Amo Galicia, amo sus tierras, su comida y su gente. De hecho, nuestro próximo viaje en furgoneta queremos que sea aquí y recorrerla entera», concluye la autora de Hoy, libro editado con mimo por Lumen (Penguin Random House Grupo Editorial) en tapa dura.

