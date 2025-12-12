MÚSICA
Concierto en Santiago de Maroon 5 dentro del O Gozo Fest 2026
Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez completan, por ahora, el cartel de cara al 11 de julio de 2026 en el Monte do Gozo
El concierto en Santiago del grupo estadounidense Maroon 5 lidera el cartel de O Gozo Fest 2026 que se celebra el sábado 11 de julio en el Monte do Gozo.
Grupo que arrasa en Spotify
Maroon 5 son un grupo estadounidense pop con carrera desde los años 90 y 72,9 millones de oyentes al mes ahora mismo en Spotify. Su fama se debe a canciones convertidas en hits internacionales, como son "This love" o "Payphoine", entre otros hits.
O Gozo Fest 2026 también ha confirmado las actuaciones de Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez durante esa misma jornada del el sábado 11 de julio en Santiago.
Martin Garrix, dj de fama mundial
Martin Garrix ya conoce ese auditorio abierto de la capital gallega ya que actuó ahí como parte de una de las pasadas ediciones del festival O Son do Camiño, donde, por cierto, ofreció una sesión de música electrónica con un sonido brutal. Este dj neerlandés suma 18,9 millones de followers en la citada plataforma sueca de streaming.
Las entradas para esta cita de O Gozo Fest 2026 se ponen a la venta general el viernes 19 de diciembre a las 10 horas.
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
- «Visitar esta zona de la Catedral de Santiago es algo increíble»
- Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo