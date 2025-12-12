Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÚSICA

Concierto en Santiago de Maroon 5 dentro del O Gozo Fest 2026

Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez completan, por ahora, el cartel de cara al 11 de julio de 2026 en el Monte do Gozo

Maroon 5

Maroon 5 / Cedida.

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

El concierto en Santiago del grupo estadounidense Maroon 5 lidera el cartel de O Gozo Fest 2026 que se celebra el sábado 11 de julio en el Monte do Gozo.

Grupo que arrasa en Spotify

Maroon 5 son un grupo estadounidense pop con carrera desde los años 90 y 72,9 millones de oyentes al mes ahora mismo en Spotify. Su fama se debe a canciones convertidas en hits internacionales, como son "This love" o "Payphoine", entre otros hits.

O Gozo Fest 2026 también ha confirmado las actuaciones de Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez durante esa misma jornada del el sábado 11 de julio en Santiago.

Martin Garrix, dj de fama mundial

Martin Garrix ya conoce ese auditorio abierto de la capital gallega ya que actuó ahí como parte de una de las pasadas ediciones del festival O Son do Camiño, donde, por cierto, ofreció una sesión de música electrónica con un sonido brutal. Este dj neerlandés suma 18,9 millones de followers en la citada plataforma sueca de streaming.

Las entradas para esta cita de O Gozo Fest 2026 se ponen a la venta general el viernes 19 de diciembre a las 10 horas.

TEMAS

