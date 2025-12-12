El empresario palestino afincado en Santiago Ghaleb Jaber Ibrahim, reconocido con el galardón de los Premios Talento 2025

Tras ser presentado como médico, pero, sobre todo, como «un gran maestro de la televisión», Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario de origen palestino afincado en Santiago desde hace varias décadas y fundador y presidente de la productora compostelana CTV, recogió este viernes, en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro de Madrid, el galardón de los Premios Talento 2025, condecoración con la que la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual reconoce su «excelencia detrás de las cámaras», así como su «contribución de forma decisiva al valor del audiovisual español».

Ghaleb Jaber Ibrahim comenzó su discurso señalando que había algo que no se había dicho de él. «Al margen de ser médico, soy periodista, compañero vuestro y, sobre todo, hay una cosa que no quiero dejar de decir, soy palestino», declaró entre aplausos el también miembro del jurado de los Premios Gallegos del Año, galardones que concede de forma anual EL CORREO GALLEGO. «No soy ajeno al dolor que siento todos los días al veros en las pantallas de televisión», prosiguió dirigiéndose a sus compatriotas palestinos poco antes de denunciar «el fascismo en todas sus formas que está recorriendo el mundo entero».

Tras ello, el empresario de origen palestino afincado en Santiago agradeció a todos los presentes el galardón recibido. «Cuando me enteré de que vosotros (la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual) me disteis este premio, me sentí muy orgulloso de pertenecer al audiovisual, pero mi tiempo en el audiovisual, posiblemente, con 75 años, ya tengo la ropa puesta para empezar un nuevo proyecto. Gracias a vosotros y gracias a mi equipo, a mi familia y a toda la gente que me ha llevado aquí», señaló el fundador y presidente de la productora compostelana CTV, quien no se olvidó de recordar sus inicios en el mundo de la televisión. «Yo empecé con una corazonada. Puse la primera antena parabólica de España, que los compañeros de toda España venían a transmitir el fútbol desde el Hotel Araguaney que había fundado recientemente en Santiago. Desde entonces, hemos ido creciendo y hemos trabajado con todas las televisiones de España», rememoró.

Además de a Ghaleb Jaber Ibrahim, la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual también reconoció la labor de la guionista gallega y directora de desarrollo de Bambú Producciones, Gema R. Neira, quien fue premiada al igual que el doctor ingeniero en Telecomunicaciones y mentor en aplicaciones IA Pere Vila; la directora de cásting de Shine Iberia, Esther González; el director de producción de 7 y Acción, Jorge Ventosa; la representante de artistas Paloma Juanes; la directora de antena de Atresmedia, Lola Molina; el director de fotografía Óscar Montesinos; el regidor Fernando Castelló; la jefa de contenidos de Castilla-La Mancha Media, Idoia Bilbao; el director general de Radio y Televisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado; y la productora ejecutiva de Unicorn Content Pilar Cerisuelo.