La fábrica de IA de Santiago reducirá plazos de años a semanas en el ámbito de la salud

La puesta de largo de la fábrica de Inteligencia Artificial europea 1HealthAI que albergará Santiago en la sede del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) reunió ayer en la Cidade da Cultura a científicos, empresarios y representantes públicos. Ante cientos de asistentes, los ponentes desgranaron las claves de este proyecto, que está llamado a revolucionar el ámbito de la salud humana, animal y ambiental, enmarcado en una estrategia comunitaria que incluye la instalación de 19 factorías por todo el continente.

«Las oportunidades que da esta fábrica son magníficas», destacó el jefe de computación a exaescala de la Comisión Europea, Juan Pelegrín, que aludió a las «implicaciones monumentales» que tendrá la fábrica de IA en campos como predecir brotes de enfermedades, la medicina personalizada o el ensayo de fármacos. Con la aplicación de la supercomputación, los algoritmos y la IA, los plazos de para llevar a cabo determinados procesos «pasan de años a semanas», por lo que el potencial «es enorme». «Podemos mejorar la salud de la ciudadanía en el día a día e incluso las listas de espera», añadió.

Pelegrín hizo hincapié en que el propósito principal es «mejorar la vida de las personas». También incidió en las oportunidades que se abren para las empresas, al indicar que hay más de 6.000 ‘start up’ europeas en el campo de la Inteligencia Artificial, a las que la red de factorías les ofrece un marco en el que desarrollarse. «Hay una red de recursos a su disposición para empezar a utilizarlos y, lo más importante: es gratis», subrayó.

Aprovechamiento del ecosistema gallego

El director del Cesga, Lois Orosa, ahondó en que la apuesta por una factoría de IA especializada en salud obedece a una «decisión estratéxica», teniendo en cuenta la base que ofrece el ecosistema gallego. Orosa apuntó que la aplicación de esta herramienta impactará en servicios muy diversos, que abarcan desde al ámbito genómico hasta el forestal o el marino. Orosa aseguró que los beneficiarios serán los investigadores, las pymes y la ciudadanía en general. Así, invitó a las empresas a llamar a su puerta, resaltando que podrán ofrecerles formación, creación de modelos adaptados a sus problemas concretos o tratamiento y control de datos.

Por su parte, el director del grupo biofarmacéutico Zendal, Andrés Fernández, que participó en una mesa redonda junto a Orosa, aseguró que el desarrollo del sector biotecnológico gallego a través de la factoría de IA puede catapultarlo a una posición de liderazgo mundial. «Galicia pode ser un referente internacional de biotecnoloxía», consideró.

En la élite europea

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cerró el acto afirmando que la instalación de One Health en el Cesga «é unha continuación do que estamos facendo en I+D en Galicia», apostillando que «comezamos a formar parte da elite da IA e do futuro en Europa». El jefe del Ejecutivo autonómico advirtió que «quen non aposte por todo isto vai quedar atrás», mientras que Galicia se postula como un «nodo tecnolóxico europeo» que «non só non queda atrás, senón que está nos lugares punteiros». Además, reiteró que «todo isto é accesible, gratis», poniendo en valor que «co esforzo dos impostos da xente, hai unha serie de recursos a disposición que poden facer melloras importantísimas».

Antes, el secretario de el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ensalzó la «apuesta sin precedentes del Gobierno» que supone haber captado dos fábricas de IA –la otra está en Barcelona– en el marco de una «estrategia de país» orientada a «responder mejor a los retos del futuro». «Europa necesita estas infraestructuras para ser competitiva a gran escala y lidera el esfuerzo gracias a instituciones como el Cesga», proclamó.

Ubicada en la nueva sede del Cesga

El proyecto 1HealthAI tendrá un coste de 82 millones de euros. La Comisión Europea asume la mitad, mientras que el Gobierno pondrá otros 27 millones, a través de fondos de transformación y resiliencia, y la Xunta los 14 restantes. Se ubicará en la nueva sede del Cesga en A Sionlla, cuya construcción está previsto que finalice a mediados de 2026.