1HealthAI
La fábrica de IA de Santiago reducirá plazos de años a semanas en el ámbito de la salud
Rueda señala que contar con esta infraestructura en Galicia sitúa la comunidad en la «élite europea». Los expertos instan a las empresas a aprovechar las «monumentales» oportunidades que ofrece la herramienta: «Es gratis»
La puesta de largo de la fábrica de Inteligencia Artificial europea 1HealthAI que albergará Santiago en la sede del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) reunió ayer en la Cidade da Cultura a científicos, empresarios y representantes públicos. Ante cientos de asistentes, los ponentes desgranaron las claves de este proyecto, que está llamado a revolucionar el ámbito de la salud humana, animal y ambiental, enmarcado en una estrategia comunitaria que incluye la instalación de 19 factorías por todo el continente.
«Las oportunidades que da esta fábrica son magníficas», destacó el jefe de computación a exaescala de la Comisión Europea, Juan Pelegrín, que aludió a las «implicaciones monumentales» que tendrá la fábrica de IA en campos como predecir brotes de enfermedades, la medicina personalizada o el ensayo de fármacos. Con la aplicación de la supercomputación, los algoritmos y la IA, los plazos de para llevar a cabo determinados procesos «pasan de años a semanas», por lo que el potencial «es enorme». «Podemos mejorar la salud de la ciudadanía en el día a día e incluso las listas de espera», añadió.
Pelegrín hizo hincapié en que el propósito principal es «mejorar la vida de las personas». También incidió en las oportunidades que se abren para las empresas, al indicar que hay más de 6.000 ‘start up’ europeas en el campo de la Inteligencia Artificial, a las que la red de factorías les ofrece un marco en el que desarrollarse. «Hay una red de recursos a su disposición para empezar a utilizarlos y, lo más importante: es gratis», subrayó.
Aprovechamiento del ecosistema gallego
El director del Cesga, Lois Orosa, ahondó en que la apuesta por una factoría de IA especializada en salud obedece a una «decisión estratéxica», teniendo en cuenta la base que ofrece el ecosistema gallego. Orosa apuntó que la aplicación de esta herramienta impactará en servicios muy diversos, que abarcan desde al ámbito genómico hasta el forestal o el marino. Orosa aseguró que los beneficiarios serán los investigadores, las pymes y la ciudadanía en general. Así, invitó a las empresas a llamar a su puerta, resaltando que podrán ofrecerles formación, creación de modelos adaptados a sus problemas concretos o tratamiento y control de datos.
Por su parte, el director del grupo biofarmacéutico Zendal, Andrés Fernández, que participó en una mesa redonda junto a Orosa, aseguró que el desarrollo del sector biotecnológico gallego a través de la factoría de IA puede catapultarlo a una posición de liderazgo mundial. «Galicia pode ser un referente internacional de biotecnoloxía», consideró.
En la élite europea
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cerró el acto afirmando que la instalación de One Health en el Cesga «é unha continuación do que estamos facendo en I+D en Galicia», apostillando que «comezamos a formar parte da elite da IA e do futuro en Europa». El jefe del Ejecutivo autonómico advirtió que «quen non aposte por todo isto vai quedar atrás», mientras que Galicia se postula como un «nodo tecnolóxico europeo» que «non só non queda atrás, senón que está nos lugares punteiros». Además, reiteró que «todo isto é accesible, gratis», poniendo en valor que «co esforzo dos impostos da xente, hai unha serie de recursos a disposición que poden facer melloras importantísimas».
Antes, el secretario de el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ensalzó la «apuesta sin precedentes del Gobierno» que supone haber captado dos fábricas de IA –la otra está en Barcelona– en el marco de una «estrategia de país» orientada a «responder mejor a los retos del futuro». «Europa necesita estas infraestructuras para ser competitiva a gran escala y lidera el esfuerzo gracias a instituciones como el Cesga», proclamó.
Ubicada en la nueva sede del Cesga
El proyecto 1HealthAI tendrá un coste de 82 millones de euros. La Comisión Europea asume la mitad, mientras que el Gobierno pondrá otros 27 millones, a través de fondos de transformación y resiliencia, y la Xunta los 14 restantes. Se ubicará en la nueva sede del Cesga en A Sionlla, cuya construcción está previsto que finalice a mediados de 2026.
Papel clave para garantizar la soberanía tecnológica europea
La factoría de IA que se alojará en el Cesga será una de las cuatro de la red europea que incluirá una plataforma experimental de cuántica. «É outra oportunidade que prestaba esta factoría e que nós quixemos coller», explicó Lois Orosa. Según indicó, tendrá un papel clave en la soberanía tecnológica europea porque su cometido es «desenvolver a infraestrutura, o hardware, as máquinas que teremos en Europa no futuro».
El director del Cesga profundizó en que esta plataforma tiene dos partes, «unha cuántica e outra clásica». Así, detalló que «na cuántica imos tratar de desenvolver hardware cuántico a nivel experimental que nun futuro poida ser usado potencialmente en centros de supercomputación como o noso; e na parte clásica desenvolveremos aceleradores hardware para a intelixencia artificial, tamén pensando en retos de futuro como o consumo enerxético, a seguridade ou a fiabilidade». Todo ello teniendo presente que la mayoría de unidades de procesamiento proceden de Estados Unidos y que se trata de un proyecto «a longo prazo».
Juan Pelegrín sostiene que la existencia de un organismo europeo que moviliza fondos y coordina estrategias es clave para garantizar esa soberanía propia, ya que «cada país no podía competir independientemente». «Vamos a trabajar con datos europeos. Vamos a trabajar con la forma de hacerlo que tenemos en Europa, con nuestros modelos de IA, que son totalmente distintos a los norteamericanos y hay implicaciones que todavía son cuestionables», matizó, dejando claro que «todavía hay mucho que hacer».
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
- «Visitar esta zona de la Catedral de Santiago es algo increíble»
- Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson