Qué hacer hoy, 12 de diciembre, en Santiago: inauguración de los belenes de la Catedral

Mónica Montero presenta ‘Donde habitan los silencios’

LIBROS. Mónica Montero presenta hoy en Santiago un libro titulado Donde habitan los silencios, lanzado por Loto Azul Editorial. Habla de ello a las 19 horas en la librería Couceiro (Praza de Cervantes), acompañada por Marcos Pérez Gulín.

Madrileña afincada en Galicia, la autora incluye en el texto localizaciones en Vigo y cercanías. Es licenciada en Económicas y máster en Comercio Internacional por la Universidad Complutense. Su carrera profesional se desarrolló en el ámbito de la consultoría internacional, hasta su trasladó a Oleiros.

Inauguración y bendición de los belenes de la Catedral

TRADICIÓN. El deán, Manuel Jesús Formoso, inaugura los belenes de la Catedral, que este año, al igual que el pasado, quedan instalados en las iglesias de Santo Agustino y del convento del Carme, a las 17:30 h., donde se pueden visitar con entrada libre durante la temporada navideña.

Leticia Rey canta en el Principal con entrada libre y Paz Gago trae su nuevo libro al Real Aero Club

DOBLE CITA. Leticia Rey da un concierto con banda en el Principal, a las 20.30 h. ( entrada libre con invitación ) para presentar las canciones que integran su nuevo disco, Danza Luz.

Y el catedrático de Literatura Comparada de la Universidad de A Coruña, José Mª Paz Gago, presenta en el Real Aeroclub (19:30 h.) La plástica narración, un libro sobre el artista Víctor López Rúa.

Programa festivo de Navidad en As Cancelas

NAVIDAD. Hoy, a las 19:00 h., empieza la programación con el cuentacuentos O Apalpador e a Nena sen medo, de A Xanela do Maxín. Y mañana sábado, el centro comercial propone Kike Sax Christmas a las 13:00 h., seguido por Momentos mágicos en Navidad, con el mago Jorge Lorenzo. a las 19:00 h.

Charla de Marta Lores y Carmen Carpintero en A Rocha

CHARLA. Marta Lores, catedrática en Química Analítica de la Universidade de Santiago; y Carmen Carpintero, vicepresdienta de Rivadulla SL, dan una charla en el centrocultural de A Rocha, a las 19 horas, con entrada libre donde vana tratar el mundo de las cosechas de albariño.

Muestra sobre Alfredo Brañas y conferencia de Lucía Vieitez

ARTE. La exposición Alfredo Brañas Menéndez XIX-XXI. 125 anos do seu pasamento se inaugura a las 11 horas en el claustro alto de Fonseca. Se puede ver con entrada libre hasta el 15 de enero de lunes a viernes, de 11.00 horas a 14.00 h. y de 17.00 h. 20.30 h.

Y Lucía Vieitez (Instituto de Psicología de la USC, IPsiUS), da una charla a las 12 horas en dicha facultad con acceso libre.

Alfredo Brañas / Thomás Pijoliu

Tony Lomba & Elio dos Santos y fiesta de Alumni de la USC

MÁS. Tony Lomba & Elio dos Santos ofrecen pop, humor y versiones en la Sala Riquela, a las 21 horas, con entradas a 12 euros en la venta anticipada, llegan con una gira llamado Por narices tour.

Más propuestas: en la sala Capitol, fiesta de Alumni de la USC, con Christian B y sonido revival de los años 80 y 90, con tickets desde 18 euros.