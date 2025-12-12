El mayor mercado de moda vintage aterriza en Santiago: miles de prendas de ropa de marca a tan solo 9 euros

La ropa vintage está a la orden del día en Santiago. Son cada vez más los jóvenes -y no tan jóvenes- que apuestan por la moda sostenible. A este respecto, desde este viernes y durante todo el fin de semana, llega a Compostela el tour itinerante de Billy's, la popular iniciativa de Valencia, conocida por sus pop-ups efímeras que llevan las mejores marcas a precios reducidos a distintas ciudades españolas.

Billy's en Santiago

"Tres días. Miles de prendas. Marcas top". Bajo esta premisa, Billy's traerá a la capital gallega miles de prendas de marcas como Levi’s, Nike, Lacoste, Carhartt, Adidas o The North Face, entre otras, por solo 9 euros. Desde la organización garantizan "reposiciones constantes" e informan que son pet friendly y que aceptan tanto tarjeta como efectivo.

Promocionados en redes sociales como "el mayor evento de ropa de marca", el tour de Billy's estará disponible del 12 al 14 de diciembre en el Hotel Compostela (rúa do Hórreo, 1). El horario es de 11 a 21.00 horas y los veinte primeros de cada día recibirán un regalo asegurado.

Si bien la entrada es gratuita, aquellos que quieran entrar sin colas y antes que nadie, tienen la posibilidad de conseguir una entrada VIP con acesso anticipado, regalo y partida en la máquina de zapatillas de Billy's.

El evento contará además con el icónico espacio denominado Zona Billy's, en el que ofertan prendas exclusivas con un 50% de descuento. Una alternativa perfecta para aquellos que buscan ropa que escapa de lo normal a buenos precios de marcas como Carhartt o Stussy.