Nace o Boletín Oficial da USC: así se poderán coñecer os acordos alcanzados

Calquera persoa poderá consultar informacións que se irán publicando en función do volume da documentación, a urxencia e os requerimentos

Estudiantes de la USC con ordenadores en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

L.R.

Santiago

A Universidade de Santiago vén de publicar o primeiro número do Boletín Oficial da USC (BOUSC), ferramenta que ten como obxectivo "garantir o principio de seguridade xurídica e ampliar e reforzar a transparencia da actividade da USC". A súa publicación virá determinada polo volume da documentación a publicar, pola súa urxencia e polos requirimentos derivados da actividade institucional.

Este primeiro número recolle, no capítulo de disposicións xerais, os acordos polos que se aproba o Regulamento dos programas de simultaneidade de estudos e das estruturas curriculares específicas na USC e se modifican os Regulamentos de estudos propios e para a creación, modificación e supresión das plataformas científico-tecnolóxicas.

Captura de pantalla do primeiro número do Boletín Oficial da USC

No apartado de acordos e resolucións dos órganos da USC este primeiro número inclúe a convocatoria de eleccións universitarias e o recoñecemento da equivalencia de estudos estranxeiros para o acceso a mestrado, doutoramento e estudos propios.

Se o proxecto segue adiante, as persoas interesadas poderán acceder ao Boletín e buscar unha documentación determinada por mes ou ano de publicación no mesmo.

