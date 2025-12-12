Objetivo, juguetes para más de 350 niños: Caritas de Santiago activa la campaña de Navidad

Cáritas Diocesana de Santiago tiene en marcha su campaña de Navidad con diferentes de acciones solidarias distribuidas por toda la diócesis para acompañar a las familias más vulnerables. Bajo el lema ‘Mientras haya personas hay esperanza’, la entidad recuerda que vivir con dignidad y acceder a derechos fundamentales –vivienda, empleo, educación o salud– no debería depender de la suerte.

Con una población adscrita de 1,3 millones de personas en la diócesis, la organización cuenta con casi 3.000 voluntarios, que hacen posible la presencia en las 317 parroquias en 110 concellos de las provincias de A Coruña y Pontevedra. En Santiago continúa la campaña ‘Agasallos de Nadal’, con voluntariado juvenil del programa ‘Ventureiros’. La recogida de juguetes será el 21 de diciembre y la entrega mediante cita previa los días 2, 3 y 4 de enero. La previsión es superar los 346 menores beneficiados en 2024. Además, el 18 de diciembre se celebrará un taller de manualidades navideñas, merienda e inauguración del huerto en el programa Agarimo.

«Acompañamos personas, no estadísticas. Cada gesto, cada apoyo, transforma vidas y da esperanza real a quienes más lo necesitan», destaca Pilar Farjas, directora de Caritas Diocesana de Santiago. «El apoyo colectivo es fundamental. Cada gesto solidario, por pequeño que parezca, permite que nadie viva el invierno en soledad o privación», añade Farjas.

Cáritas subraya que el período navideño es especialmente sensible. Para muchas familias estas fechas son emocional y económicamente duras, y la desigualdad se hace más visible. La demanda de ayuda en alimentos, ropa de abrigo, calefacción o apoyo emocional aumenta significativamente.

Todas las personas que deseen colaborar y no puedan participar activamente en la campaña también pueden hacer su donación vía Bizum al 38188 con referencia «Campaña de Nadal 2025».