Los piquetes permiten salir a los servicios mínimos en la huelga de autobuses de Santiago

A diferencia de lo ocurrido en la huelga en el transporte de viajeros por carretera convocada el pasado viernes por CIG, UGT y CCOO, los piquetes sí han dejado circular a los servicios mínimos desde primera hora de la mañana en una nueva jornada programada para este viernes en Santiago.

Apenas diez minutos antes de las nueve de la mañana, fuentes municipales consultadas por EL CORREO GALLEGO confirman a este medio que las líneas 1, C2 y C4, que dan servicio al CHUS y al Hospital Provincial de Conxo, están operando sin problema. Cabe recordar que las líneas 12, 13 y C6 quedarán totalmente inoperativas.

Una situación diferente a la vivida el viernes pasado, pues los piquetes no dejaron salir a los autobuses del recinto de Amio hasta bien entrada la mañana.

Consulta los servicios mínimos

En el siguiente documento puedes consultar todos los servicios mínimos y las líneas que circularán en la ciudad.

El de hoy es el segundo de los cuatro paros convocados por los sindicatos CIG, UGT y CCOO, a través de los cuales los trabajadores buscan mejorar sus condiciones salariales y reducir las jornadas laborales. Las dos jornadas de huelga restantes tendrán lugar los días 15 y 19 de diciembre.

(EN AMPLIACIÓN)