Recargo del IBI a las viviendas vacías en Santiago: entra en vigor pero aún no se aplicará

El edil de Facenda de Santiago, Manuel César, compareció este viernes para informar de la entrada en vigor de varias modificaciones en ordenanzas fiscales municipales que se aprobaron en los últimos meses. La novedad más llamativa es que ya se encuentra vigente el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías que cumplan una serie de requisitos, pero la medida todavía no se aplicará porque es necesario que el departamento de Urbanismo realice una declaración previa de cuáles son dichos inmuebles. Por el momento, Raxoi no ofrece plazos sobre cuándo se hará efectivo.

La norma permitirá gravar un 50 % más cuando las viviendas estén desocupadas con carácter permanente, será del 100 % si acumulan más de tres años en esa situación, y se aplicaría un 50 % adicional, es decir un 150 % total, si pertenecen a titulares de dos o más inmuebles vacíos.

En lo relativo a este impuesto también entran en vigor y podrán empezar a aplicarse la equiparación de las bonificaciones entre viviendas de protección autonómica y de protección pública, entre otras modificaciones.

Homogeneización a 1 de enero

Entre los principales cambios, entra en vigor también en las ordenanzas afectadas la homogeneización a 1 de enero del año en que se van a devengar los impuestos como fecha límite para solicitar beneficios fiscales o el sistema especial de pagos. Por ejemplo, César indicó que el IBI se cobra habitualmente en septiembre en un recibo único, pero se podría pedir su división en varios recibos antes de esa fecha.

Además del mencionado IBI, los cambios afectan a la ordenanza general de recaudación; de vehículos de tracción mecánica; de construcciones, instalaciones y obras; actividades económicas; licencias y otros servicios urbanísticos; y la tasa de utilización del dominio público a favor de empresas suministradoras de servicios de interés general. Así, por ejemplo, se reduce la potencia exigida para acceder a bonificaciones por instalación de placas solares, o pasa a concederse de oficio sin necesidad de solicitud el beneficio por adquirir un vehículo clasificado como eco o de emisiones cero, entre otros cambios.

Fraccionamiento de pagos

Con vistas a facilitar los pagos de manera fraccionada, en el caso de tener una deuda con el Concello, se elimina la obligación de abonar el 25 % en el primer recibo. Así, las deudas de entre 150 y 3.000 euros, se pueden fraccionar en 12 recibos iguales; las de entre 3.000 y 6.000 euros podrán abonarse en 18 cuotas idénticas; y las superiores a 6.000 euros tendrán la posibilidad de ser satisfechas en un máximo de dos años.

César también anunció que Raxoi tiene todo a punto para la primera autoliquidación de la tasa turística, que tendrán que llevar a cabo los establecimientos hoteleros entre el 1 y el 20 de enero para el período comprendido entre octubre y diciembre. El concelleiro indicó que su departamento ya tiene preparado el modelo para dicha autoliquidación y cuenta con un censo de los negocios que deberán cumplir con ella. Ahora se abonará la recaudación de los tres primeros meses desde su entrada en vigor, pero pasará a ser semestral desde el próximo año, tal como contempla la ordenanza, por lo que el siguiente período será entre el 1 y el 20 de julio para lo correspondiente a la primera mitad de 2026.

"Este goberno non subiu ningún imposto, non houbo ningunha variación no tipo de gravame, e ao que si afectan estas modificacións é a aspectos que teñen que ver coa xestión para facilitar os trámites á cidadanía", subrayó el edil.