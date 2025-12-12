La Sala Malatesta vuelve a cerrar y anuncia que luchará en los tribunales

La Sala Malatesta vuelve a cerrar y anuncia acciones legales contra el Concello de Santiago. A través de una publicación en Instagram los propietarios del local, situado en la Rúa San Lourenzo, anunciaron esta tarde su decisión. La sala estuvo cerrada durante 9 meses después de las denuncias vecinales por ruidos. Reabrió a principios de este mes de noviembre para una fiesta universitaria y tenía programados varios eventos para los próximos días. La Malatesta asegura que devolverá en breve el importe de las entradas que ya estaban vendidas.

En su publicación en las redes sociales el local habla de unha persecución «impulsada y avalada por el concello de Compostela» que comenzó hace ya diez años, pero se intensificó en los últimos dos «brutalmente». Raxoi, sin embargo, indica que su decisión «está fundamentada en los informes elaborados por varios técnicos de Urbanismo y por la Asesoría Xurídica municipal».

Desde hace años, la Asociación de Vecinos Sarela ha denunciado problemas de ruido que impedían el descanso de los habitantes de la zona. El Concello ordenó cerrar la sala ya en varias ocasiones. En alguna medición realizada se superaban los decibelios permitidos por la legislación. Los propietarios acometieron obras para mejorar la insonorización y ahora defienden que el local es «único en sistemas y seguridad, protección contra incendios y aislamiento acústico». En su comunicado alertan de que han estado «siempre superando obstáculos, uno tras otro, muchos de ellos sin sentido».

La sala explica que «este año 2025 fuimos sancionados por el departamento de Urbanismo del Concello de Compostela, por lo tanto, la actividad tuvo que cesar durante 9 meses». Cumplida la sanción, prosigue, se anunció al Ayuntamiento la reapertura. Desde Urbanismo indican que en mayo «se declaró la ineficacia del título habilitante (la antigua licencia) de la sala Malatesta por incumplimiento de la normativa acústica». Además, durante seis meses se le impedía a la Malatesta volver a pedir permiso para abrir. Una vez finalizado ese periodo la sala intentó volver a programar. La legislación autonómica (decreto 144/2016) indica que basta con presentar una declaración responsable y en todo caso después se verifica si se cumplen los requisitos exigidos. Según explican fuentes de Urbanismo, el 4 de noviembre «presentaron declaración responsable para la actividad de café-espectáculo». Diez días después el Concello «inició un procedimiento para declarar su ineficacia y ordenó la suspensión de la actividad». Se abrió un periodo de alegaciones que terminó este viernes con el rechazo por parte del Concello a la petición de la sala.

Plan Especial

Sin embargo, el motivo que impide a la Malatesta abrir en estos momentos no tiene que ver con la contaminación acústica sino con el cambio en el planeamiento urbanístico que promueve el Concello en todo el entorno de la zona monumental.

«La aprobación inicial de la Modificación puntual del Plan especial de la ciudad histórica el 16 de junio de 2025 implicó una suspensión de licencias y otros títulos habilitantes que afecta a la actividad de café-espectáculo», explica el Ayuntamiento. Durante los próximos dos años no se podrán conceder nuevas licencias para este tipo de actividades. Una vez que se apruebe el plan podrán volver a solicitarse.

«No tenemos otra alternativa que abandonar este proyecto. Semejante trato es inaceptable por parte de cualquier Gobierno, más debería serlo por parte de este», lamentó la sala en su publicación en Instagram. «Iniciaremos un nuevo proceso legal, lucharemos en los tribunales contra lo que consideramos el cierre arbitrario de la sala Malatesta», indican los responsables del local, que defienden que estuvieron al frente de un «espacio de referencia alternativo» que permitió crear una ciudad «más dinámica, generadora de riqueza y con una oferta cultural envidiable para cualquier ciudad gallega». «Hay vida más allá de los espacios institucionalizados y altamente subvencionados», enfatizan.