Arte y tradición en los belenes de la Catedral de Santiago

Los belenes de la Catedral de Santiago lucen ya en sus emplazamientos de la ciudad histórica tras la inauguración y bendición que tuvo lugar ayer en las iglesias de Santo Agostiño y del Convento del Carmen. Decenas de personas se acercaron a presenciar los actos, que complementan el inicio oficial de la programación navideña en el casco histórico compostelano. La bendición, que presidió el deán del Cabildo, Manuel Jesús Formoso, tuvo lugar en un ambiente festivo y familiar.

Bendición del Belén de Santo Agostiño / Jesús Prieto

Al igual que el año pasado, la Catedral ha distribuido sus dos grandes montajes en dos templos distintos: la iglesia de Santo Agostiño, perteneciente a los jesuitas, y la del Convento del Carmen, de los Carmelitas Contemplativos. Entre ambos belenes suman casi un millar de piezas entre figuras y construcciones y destacan por el detallismo artesanal y por la riqueza de escenas vinculadas al Nacimiento de Jesús.

En la iglesia de Santo Agostiño puede visitarse un belén de estilo popular, una composición de unos 70 metros cuadrados que reúne alrededor de 530 figuras elaboradas por el artesano Nicolás Almansa. Muchas de ellas incorporan automatismos que aportan movimiento y realismo, convirtiendo este montaje en uno de los grandes atractivos navideños de estas fechas.

Por su parte, la iglesia del Convento del Carmen acoge un espectacular belén de estilo napolitano, con cerca de quinientas figuras vestidas de forma artesanal y con numerosos elementos dotados también de automatismos. En sus 50 metros cuadrados se representan no solo el Nacimiento, sino también la Anunciación a los pastores, el cortejo de los Reyes Magos y múltiples escenas de vida cotidiana y oficios tradicionales, componiendo un conjunto de gran riqueza visual que cada año atrae a aficionados y especialistas. Ambos belenes son propiedad de la Catedral de Santiago, gracias a la colaboración de Turismo de Galicia, y podrán visitarse hasta el próximo 11 de enero, consolidándose un año más como dos de los principales reclamos culturales y familiares de la Navidad compostelana.

Esta vez la bendición del deán de la Catedral también se extendió a un mural colaborativo en el que se representan diferentes escenas de la vida de Jesucristo.