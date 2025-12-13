Mónica Montero presenta su novela en Santiago: «Al escribirla leí mucho sobre madres e hijas»

Mónica Montero presentó este viernes en Santiago Donde habitan los silencios, novela lanzada por el sello valenciano Loto Azul. Visitó la librería Couceiro para hablar de su libro acompañada de Marcos Pérez Gulín.

Madrileña asentada en Galicia, la autora es licenciada en Económicas, su carrera profesional caminó por el ámbito de la consultoría hasta su trasladó a Oleiros, pero la vocación literaria le viene de niña y aunque su juguete favorito de aquellas tardes fue «un Simon», creció en una casa «rodeada de libros», aclara en charla con EL CORREO GALLEGO.

Ficción con toques personales

Esta novela tiene tintes personales, ¿hasta dónde ?

No es un libro autobiográfico, pero sí tiene mucha referencias a los lugares donde se ha desarrollado mi vida (Madrid, Vigo...) y la casa donde se desarrolla el libro está inspirada en la de mi infancia. Por otro lado, la madre de la protagonista tiene alzheimer, y mi madre también, pero la madre de la novela no es mi madre...

Escribe desde hace años, ¿qué viento sopló a favor ahora para que dé el paso de publicar?

Llevo ya 20 años viviendo en Oleiros y, según han ido creciendo mis hijos, he encontrado más espacio para mí y para las cosas que me gustan. Antes que escritora soy una gran lectora. Siempre me ha gustado escribir, pero, sobre todo, me ha gustado leer y llega un momento en que, tras acudir a unos talleres literarios, encuentro el foro y el lugar donde, tras toda la vida escribiendo relatos para mí, pienso: ‘¿Por qué no intentar abordar una novela?’.

Oleiros, trampolín literario

¿Con quién o quienes asistió a esos talleres de escritura?

Iba a unas catas literarias que hacíamos en O Pazo do Río, con un grupo maravilloso de gente al que llamo mi familia literaria y los talleres literarios presenciales los hice con Silvia Salgado, que es una escritora de Oleiros, y como me gusta tanto escribir y tengo tiempo, ahora también estoy haciendo un máster de Creación Literaria con la Universidad Internacional de Valencia (VIU), así que me puse a escribir, pero también a formarme porque me iba dando cuenta de que necesitaba aprender el oficio, porque la escritura no deja de ser un oficio.

¿Llegó a compartir fragmentos de ‘Donde habitan los silencios’ durante el citado taller?

No se leyeron fragmentos de esta novela porque todavía no estaba escribiendo esta historia, pero sí es cierto que yo, que me considero una persona tímida y que el hecho de escribir lo he llevado siempre de una manera super privada, tuve que hacer el esfuerzo de contar a mi familia y mis amigos que escribía, lo que, logicamente, mis tres hijos y mi marido ya sabían... Y en los talleres literarios, yo que siempre he sido muy vergonzosa, descubrí que me gustaba mucho compartir lo escrito y descubrir el feedback que me daban los demás.

Lecturas y modus operandi

¿Qué le gusta leer?

Soy lectora, desde muy niña. Crecí en un hogar donde había muchos libros, con una madre que siempre ha sido una gran lectora, y de niña leía Los Cinco, PUK y todo eso... Ya adolescente, seguí leyendo, me encanta García Márquez,y a la hora de escribir esta novela, he leído muchos libros sobre madres e hijas, por ejemplo, de Delphine de Vigan, Sylvia Plath y de otras autoras similares porque es un tema que me interesaba mucho. Hay un bum de la autoficción y, al final, en nuestra vida, la figura materna y la paterna, son muy importantes y he hecho muchas lecturas alrededor de ello. Y ahora que mis hijos ya están en la Universidad, me pongo cada mañana a escribir. Me gusta hacerlo con lápiz y papel en una libreta, y luego lo paso al ordenador y a lo mejor escribo la mitad de lo que he puesto en la libreta, pero mi cerebro necesita el eje mano-papel. Y ya tengo una nueva novela en marcha...