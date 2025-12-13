Pesar en Santiago por la muerte Luis Sande Lamas, biólogo y farmacéutico compostelano que impulsó los vinos de Betanzos

El fallecimiento el pasado 11 de diciembre de Luis Sande Lamas ha causado un hondo pesar en la ciudad. Compostelano de la rúa Castrón Douro, Sande contaba con 71 años edad. Licenciado en Ciencias Biológicas y en Farmacia por la Universidad de Santiago, Luis estaba jubilado como Funcionario de la Xunta de Galicia, del Ministerio de Agricultura.

Era miembro de una familia muy apreciada en la capital gallega. Hijo de Estrella Lamas y de Luis Sande, recordado ebanista con obras que permanecen en diversos templos de la ciudad, sus hermanos Vicente y Alejandro son los propietarios de empresas como los comercios MAELOC y ÁMBOA, emblemas de la platería y azabachería compostelana. Su hermana María Jesús, jurista de formación, es funcionaria de la Xunta de Galicia, adscrita a la APLU.

Luis era un hombre apasionado, gran conocedor del mundo del vino y amante de la viticultura. Sabía transmitir y contagiar su pasión alli donde estuviera, por eso, cuando se jubiló, hizo realidad el sueño de producir su propio vino.

Su lugar escogido fue Betanzos, donde de niño, hasta los 12 años, junto con sus hermanos pasaba las vacaciones escolares con unos familiares. Adquirió, junto con su hijo Luis, unas 10 héctareas de terrenos en la ladera del río Mandeo, recuperando bancales históricos que permanecían ocultos y abandonados. Asi nació la bodega Pagos de Brigante, cuya primera añada fue en 2022, a la cual dedicó infinidad de horas, esfuerzo e ilusión en los últimos años.

Su proyecto buscaba la profesionalización y la recuperación de la tradición vitivinícola en la zona de Betanzos, abarcando varios municipios de la comarca. Destacaba especialmente su compromiso con prácticas agrícolas sostenibles, como no arar las fincas, mantener cubiertas vegetales para la biodiversidad y emplear abonos orgánicos (de vaca y aves). Muy activo en la vida social betanceira, impulsó la creación de la Asociación Viñeróns de Betanzos (AVIBE).