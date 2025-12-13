Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»

Camino a La Meca, de Athol Fugard, «se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra los estamentos de su época», dice Claudio Tolcachir en la web de la compañía Pentación. Él adapta al teatro ese libro sobre la escultora sudafricana (1897/ 1976) y con este elenco en Santiago: Natalia Dicenta, Lola Herrera y Carlos Olalla. Natalia (Madrid, 1962) es hija de Lola ( Valladolid, 1935), dos premiadas actrices que dan lecciones de emoción cada vez que pisan un escenario.

Madre e hija, de nuevo tras 20 años

¿Cómo llega a sus manos este texto que, tras varios años, vuelve a unir a madre e hija?

Se alinearon los astros. Hacía ya 20 años que Lola y yo trabajamos juntas por última vez, en aquella ocasión con Solas, adaptación teatral de la película de Benito Zambrano, dirigidas por José Carlos Plaza, y hacía un tiempito que buscábamos un texto para trabajar juntas de nuevo. Y, por un lado, yo conocía a Claudio Tolcachir porque fui alumna suya cuando abrió en Madrid la escuela Timbre 4. Por otro lado, a Claudio le apetecía trabajar con Lola y, además, el productor Jesús Cimarro, de Pentación, buscaba contar con Claudio y Lola, y le llegó el texto a través de Claudio, que lo había interpretado en Argentina con la gran China Zorrilla... Y cuando mi madre me pasó el texto, vi que había otro personaje protagónico femenino, más joven, el de la amiga de la protagonista, y postulé por ese papel... Y Cimarro nos juntó.

Tomamos opciones desde que nos levantamos por la mañana y cada opción, más o menos, es política. Natalia Dicenta — Actriz

Amistad entre mujeres

En la escena del tráiler suena música de tempo arábigo...

Es de un momento muy concreto de la obra donde Helen, el personaje que interpreta Lola, habla de sus visiones, de cómo ella encuentra la luz... Helen Martins es un personaje real, vivió la Sudáfrica del apartheid y también es real la amiga de Helen, que no se llamaba Elsa, ese nombre se lo puso el autor, pero ambas mantuvieron una historia de amistad intergeneracional muy bonita, de sororidad. Y entre otras muchas cosas, la obra cuenta esa relación entre una mujer mayor, artista, creativa, intensa, y una mujer más joven, profesora y activista en aquellos tiempos del apartheid, igual que hay que ser activista en los tiempos actuales... Helen necesita esa combatividad social de Elsa, y Elsa necesita el refugio de Helen.

¿Alude a que hoy día es necesario ese activismo que muestra Elsa?

Siempre es necesario el activismo. Las personas somos ciudadanos y ciudadanas . La vida es política. Siempre me ha resultado muy difícil mantenerme al margen de lo que ocurre en la calle. Como le pasa a mi propio personaje, Elsa, yo también soy una persona con un alto sentido de la justicia y me revuelvo internamente cuando veo las injusticias, la discriminación, los asesinatos, los genocidios como el de Palestina... No puedo estar sentadita en casa mirando una serie, sin involucrarme de alguna manera... La vida es política, y la política está en la calle, y en la calle está la vida, y el activismo está en la vida diaria. Tomamos opciones desde que nos levantamos por la mañana y cada opción, más o menos, es política.

El derecho a protestar

El mundo interpretativo parece más dado a las reividincaciones que otros.

Yo creo que no. No, no... Lo que pasa es que, ante nombres más mediáticos o conocidos, que llegan a más gente, parece que estamos todo el día en la calle , pero en la calle está la ciudadanía. Somos ciudadanos y ciudadanas por encima de todo, luego cada quien tenemos nuestro oficio, y protestar, manifestarse, es un derecho constitucional. Así se han conseguido muchos de los derechos actuales...

El teatro es uno de los espectáculos que no podrá invadir la IA, porque es algo vivo Natalia Dicenta — Actriz

Teatro vs IA

¿Qué le diría a quien jamás haya acudido a ver una obra de teatro ?

¡Que lo haga ya porque es una aventura hermosísima! El teatro es un espectáculo vivo, no tiene nada que ver con estar sentado en el sofá de tu casa viendo una serie en Netflix. El teatro transforma, te hace vibrar, te enseña, te hace sonreír, te hace llorar, te emociona, te hace pensar, reflexionar. El teatro es un arte vivo que, ahora que hay tanto ruido sobre la IA, la inteligencia artificial ahí no va a llegar. El teatro es uno de los espectáculos que no podrá invadir la IA porque el teatro solo tiene sentido en el momento en que alguien cuenta una historia y alguien se conmueve con ello.

Por la izquierda: Carlos Olalla, Lola Herrera, Natalia Dicenta y Claudio Tolcachir, equipo de la obra de teatro 'Camino a la meca'. / Daniel Dicenta

Nexo con Galicia

Visitan Santiago, capital de una Galicia que conocen bien.

Tanto para Lola como para mí, desde hace tiempo, Galicia es una tierra muy querida. Durante muchos años, tuvimos casa en A Capela de Carracido (O Porriño), a 16 kilómetros de Vigo, con lo cual, esa parte sur de Galicia es muy querida para mí, y vuelvo siempre que puedo... Me gusta mucho la zona de Cangas, la ría de Aldán, donde está La Casa de Aldán, que regenta Marisa Barrio, a quien conocemos desde hace muchísimos años, y además me gusta O Cabo Home... Son sitios especiales que adoro. Y de Santiago, me viene ahora a la cabeza el recuerdo de recorrer las calles lloviendo, con un paraguas, en medio de la magia de la ciudad y también recuerdo que, de pequeños, mi madre, cuando iba de gira se quedaba a vivir en el Hostal Parador de los Reyes Católicos, y nosotros, cuando estábamos de vacaciones, pues, íbamos con ella, y me acuerdo de caminar por dentro del Parador, que es una belleza...