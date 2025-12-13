Raxoi se pone al día con las horas extra de policías y bomberos «por primeira vez na historia»

El Concello de Santiago espera ponerse al día en los pagos de las gratificaciones por la realización de horas extraordinarias con policías, bomberos y el resto del personal municipal «por primeira vez na historia». El concelleiro de Facenda, Manuel César, desveló ayer que el gobierno local llevará al pleno del próximo miércoles, 18 de diciembre, un expediente para abonar las cantidades pendientes por este concepto, correspondientes al período comprendido entre junio y octubre de 2025. El mes pasado el órgano colegiado ya dio luz verde a otro expediente destinado a satisfacer la deuda por estos servicios entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

En paralelo, según explicó César, continúan las conversaciones con los sindicatos para tratar de desbloquear el conflicto con policías y bomberos, que desde hace mes y medio mantiene estos servicios bajo mínimos por la negativa del personal a realizar horas extra. La semana pasada se alcanzó un principio de acuerdo sobre uno de los puntos en disputa, mientras que el aumento del valor de las horas extra se sigue negociando. «Nós mantemos a nosa vontade de chegar a un acordo», destacó el edil, que consideró que el pago de gratificaciones puede ser un factor que contribuya a «facilitar a resolución do conflito».

Pago de facturas

El titular de Facenda también valoró el rechazo cosechado en el pleno hasta en dos ocasiones a un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,9 millones de euros para pagar facturas por servicios realizados por pequeños proveedores y por empresas como Fenosa o Viaqua, algunas pendientes desde 2019. El PP votó en contra, mientras que los no adscritos optaron por abstenerse y los ‘síes’ de BNG, CA y PSOE no fueron suficientes.

«É inconcibible que se deixen de pagar facturas de empresas, autónomos, cooperativas que prestaron servizos ao Concello e que o propio informe da interventora di que temos a obriga de pagar para non incorrer nun enriquecemento ilícito», señaló César. «Non ten parangón na historia deste concello», añadió, sin entrar en detalle sobre las posibilidades de someterlo de nuevo a votación para obtener el beneplácito del pleno después de que la alcaldesa Goretti Sanmartín indicara el jueves que «imos continuar falando con todo o mundo».

Tasa de basura sin aprobar

El concelleiro también achacó a una «irresponsabilidade moi grande por parte das forzas que votaron en contra» el hecho de que Santiago no cuente con una nueva tasa de basura, que debería empezar a aplicarse en 2026. La negativa de PP y PSOE motivó que la medida no saliera adelante en el pleno de septiembre y, por el momento, el gobierno local no aclara cuándo planea someterla de nuevo a votación.

En esta línea, puntualizó que «temos a obriga legal de aprobar unha ordenanza do lixo» para cumplir con una norma estatal que adapta una directiva europea. Además, alertó de que la actual ordenanza es «deficitaria», cuando la ley «obriga a equilibrar custos con ingresos».