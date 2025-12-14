Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ToméOperación en AmesBomberosMallou
instagram

Libro dos Bolechas

Alianza para visibilizar doenzas coma a esclerose múltiple e apoiar a inclusión

Representantes municipais e a Federación Galega desta enfermidade lanzaron unha iniciativa para promover a concienciación

Acto celebrado onte na ludoteca María Miramontes, no barrio de Fontiñas de Santiago

Acto celebrado onte na ludoteca María Miramontes, no barrio de Fontiñas de Santiago / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada doutros membros da Corporación municipal participou onte na presentación do libro Os Bolechas. A profesora Celia ten esclerose múltiple, no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes. Co libro, a Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem) busca promover unha sociedade máis informada e inclusiva dende a infancia. No acto tamén participou a directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón.

O evento consistiu nunha xornada matinal para os nenos e as súas familias. Acudiron tamén persoas con esclerose múltiple, coas que a cativada puido conversar e resolver as súas dúbidas sobre a enfermidade. Para rematar o evento, desenvolveuse un xogo que axudou a comprender como poder contribuír a mellorar a calidade de vida destas persoas a través de pequenos actos.

Sanmartín defendeu a importancia de traballar pola inclusión e facer visibles doenzas coma a esclerose. «Sempre temos que traballar pola inclusión», proclamou.

Representantes de Fegadem

A coordinadora de Fegadem, Aldara López, explicou a relevancia desta publicación, coa que a entidade «quere que se entenda que esta enfermidade forma parte da vida dalgunhas persoas, pero iso non lles impide desfrutar do seu día a día nin ter que deixar de facer certas cousas».

Noticias relacionadas y más

Pola súa parte, a presidenta de Fegadem, Teresa González, fixo visible a doenza na súa propia persoa apelando a que a esclerose múltiple «é unha realidade que pode resultar algo complicada de comprender» e que por iso se impulsou esta iniciativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
  2. Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
  3. Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
  4. ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
  5. La profesora Marina Paredes se despide entre vítores tras 42 años de docencia en el Colexio Compañía de María
  6. El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
  7. Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
  8. Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo

Míriam Louzao: "A Xunta debe investir para traer aeroliñas a Lavacolla como fai Asturias ou Navarra"

Míriam Louzao: "A Xunta debe investir para traer aeroliñas a Lavacolla como fai Asturias ou Navarra"

Cerdán citado no xuízo aos edís expulsados do PSOE: a executiva local réstalle importancia á súa declaración

Cerdán citado no xuízo aos edís expulsados do PSOE: a executiva local réstalle importancia á súa declaración

Alianza para visibilizar doenzas coma a esclerose múltiple e apoiar a inclusión

O Talentia Summit de Santiago pecha con 1.300 currículos intermediados e 2.500 prazas formativas

O Talentia Summit de Santiago pecha con 1.300 currículos intermediados e 2.500 prazas formativas

El PP de Santiago reclama mejoras en Angrois ante un «déficit de mantemento»

El PP de Santiago reclama mejoras en Angrois ante un «déficit de mantemento»

El PSOE exige el arreglo urgente de dos parques infantiles deteriorados en Santiago

El PSOE exige el arreglo urgente de dos parques infantiles deteriorados en Santiago

La Real Filharmonía de Galicia, en la encrucijada

La Real Filharmonía de Galicia, en la encrucijada

Pesar en Santiago por la muerte Luis Sande Lamas, biólogo y farmacéutico compostelano que impulsó los vinos de Betanzos

Pesar en Santiago por la muerte Luis Sande Lamas, biólogo y farmacéutico compostelano que impulsó los vinos de Betanzos
Tracking Pixel Contents