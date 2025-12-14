Libro dos Bolechas
Alianza para visibilizar doenzas coma a esclerose múltiple e apoiar a inclusión
Representantes municipais e a Federación Galega desta enfermidade lanzaron unha iniciativa para promover a concienciación
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada doutros membros da Corporación municipal participou onte na presentación do libro Os Bolechas. A profesora Celia ten esclerose múltiple, no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes. Co libro, a Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem) busca promover unha sociedade máis informada e inclusiva dende a infancia. No acto tamén participou a directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón.
O evento consistiu nunha xornada matinal para os nenos e as súas familias. Acudiron tamén persoas con esclerose múltiple, coas que a cativada puido conversar e resolver as súas dúbidas sobre a enfermidade. Para rematar o evento, desenvolveuse un xogo que axudou a comprender como poder contribuír a mellorar a calidade de vida destas persoas a través de pequenos actos.
Sanmartín defendeu a importancia de traballar pola inclusión e facer visibles doenzas coma a esclerose. «Sempre temos que traballar pola inclusión», proclamou.
Representantes de Fegadem
A coordinadora de Fegadem, Aldara López, explicou a relevancia desta publicación, coa que a entidade «quere que se entenda que esta enfermidade forma parte da vida dalgunhas persoas, pero iso non lles impide desfrutar do seu día a día nin ter que deixar de facer certas cousas».
Pola súa parte, a presidenta de Fegadem, Teresa González, fixo visible a doenza na súa propia persoa apelando a que a esclerose múltiple «é unha realidade que pode resultar algo complicada de comprender» e que por iso se impulsou esta iniciativa.
