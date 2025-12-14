Raxoi recorre a unha empresa para non pechar o túnel do Hórreo ante a falta de policías
Tivo que encargase a concesionaria do tunel dado que seis policias faltaron ao traballo de forma repentina
O concelleiro non adscrito, Gonzalo Muíños, criticou esta mañá a falta de efectivos da Policía Local durante a xornada, coincidindo coa celebración dunha marcha polas rúas de Compostela contra a instalación da celulosa Altri en terrritorio galego. «É lamentable que nun día como hoxe, cunha manifestación multitudinaria, non haxa a Policía Local para garantir o seu correcto transcurso. Hoxe hai só un inspector e un oficial e non hai ningún efectivo na sala de tráfico», indicou Muíños. Diante desta situación, o edil asegura que pedirá explicacións no vindeiro pleno municipal sobre a organización da quenda prevista.
Trala denuncia do concelleiro, fontes de Raxoi explicaron que para esta mañá de estaba prevista unha quenda con oito efectivos. Pero antes de comezar a xornada «tres policías comunicaron a súa indisposición para incorporárense aos seus postos». As 9.00 horas «outros dous policías comunicaron a súa indisposición e ausentáronse dos seus postos», proseguen. Sobre as dez da mañá fixo o mesmo o policía encargado da Sala de Pantallas, polo que finalmente só quedaron dous policias.
«Para evitar o peche do túnel do Hórreo, nunha xornada de enorme complicación para o tránsito por mor da manifestación» Mobilidade recurriu á empresa concesionaria do mantemento do túnel, que puido mobilizar persoal propio para garantir a necesaria vixilancia da infraestrutura.
Desde outubro
A negativa do persoal da policía e dos bombeiros a realizar horas extra mantén a súa operatividade en mínimos desde finais de outubro, xa que a escasez de efectivos obriga a que o Concello precise da realización de quendas adicionais para prestar servizos estruturais. O goberno local está inmerso en negociacións coa representación sindical do persoal, pero polo momento o conflito segue sen desbloquearse.
Na súa denuncia, Muíños agardou «que efectivos doutros corpos se fagan cargo da regulación dos cortes de tráfico e velen pola seguridade no transcurso da manifestación». Deste xeito, valorou que «o de hoxe é unha imprudencia máis que demostra que algo segue sen funcionar no goberno da señora Sanmartín». Raxoi precisou que se informou da situación á Policía Nacional, "coa que sempre se traballa de maneira coordinada" e que un policía local acudiu a manifestación.
