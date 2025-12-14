El PP de Santiago reclama mejoras en Angrois ante un «déficit de mantemento»

Las concejalas del Partido Popular de Santiago Yolanda Otero y Nerea Barcia mantuvieron una reunión con la Asociación de Vecinos de Angrois para conocer de primera mano las principales preocupaciones del barrio, que afectan directamente a la calidad de vida de sus residentes. Entre las demandas trasladadas, Barcia señaló que «figura a situación da rúa Limpadoiro, onde as veciñas e veciños levan dous anos solicitando que se leven a cabo melloras no asfaltado, sen que se lles teña atendido».

La edil popular recordó que «o goberno do BNG e CA se comprometera a executar estas obras no ano 2024, pero a día de hoxe seguen sen realizarse, cando estamos ás portas do 2026», y añadió que los vecinos también denuncian problemas de iluminación, ya que «teñen que empregar lanternas para poder transitar, polo que reclaman unha avaliación técnica e a instalación inmediata dun sistema luminoso adecuado». Asimismo, Barcia explicó que la asociación también ha reclamado «unha intervención na rúa Canaleto, onde hai problemas no firme e un evidente déficit de mantemento», además de una mayor presencia policial ante el aumento de la sensación de inseguridad.

Por su parte, Yolanda Otero criticó la falta de atención del ejecutivo local y afirmó que «unha vez máis, o goberno nacionalista amosa o seu desleixo co rural, ignorando as demandas da veciñanza e desatendendo cuestións básicas que levan tempo reclamándose».