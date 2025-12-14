Premio para el profesor e investigador de la USC Miguel Túñez López
El jurado reconoce su liderazgo científico y aportación al estudio de la innovación, la inteligencia artificial y los medios de servicio público en el actual ecosistema digital
El profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC y investigador del Grupo Novos Medios, Miguel Túñez López, ha sido distinguido con el Premio a Investigador del Año en el XVII Congreso Internacional de la Revista Latina de Comunicación Social, una de las publicaciones científicas más relevantes del ámbito de la Comunicación, indexada en los primeros cuartiles de Scopus y del Journal Citation Reports (JCR).
El jurado ha destacado su liderazgo científico, respaldado por una producción académica ampliamente citada, así como su dedicación continuada al análisis de la innovación y de la inteligencia artificial aplicada a la comunicación.
Director de la Cátedra Institucional RTVE–USC sobre Medios de Servicio Público en Europa, el reconocimiento pone en valor la trayectoria investigadora de Miguel Túñez, centrada en los últimos años en el estudio de la transformación de los medios de servicio público (PSM) en el contexto del actual ecosistema de plataformas digitales. En este sentido, Revista Latina de Comunicación Social ha subrayado su papel como investigador principal en diversos proyectos competitivos, que han contribuido a la creación de modelos de referencia en España para la gestión y evaluación del valor público.
El galardón forma parte de los ocho premios anuales con los que la revista reconoce el talento, la perseverancia y la dedicación de profesionales e investigadores en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación.
