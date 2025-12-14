El PSOE exige el arreglo urgente de dos parques infantiles deteriorados en Santiago

El grupo municipal socialista reclama actuaciones urgentes para garantizar la seguridad y el uso adecuado de dos parques infantiles de Santiago, que en la actualidad presentan «un estado claramente deficiente». El primero de los espacios afectados, señalan, es el parque de la Praza Marcial Villamor Varela, en el entorno de la rúa do Olvido, donde el pavimento de caucho se encuentra deteriorado y varios elementos de juego están dañados, lo que supone un riesgo para los niños y niñas que lo utilizan a diario. Ante esta situación, los socialistas exigen al gobierno municipal de Goretti Sanmartín una intervención inmediata para acondicionar el suelo y reparar o sustituir los juegos necesarios. El segundo parque se sitúa detrás del local social de A Gracia, donde los columpios fueron robados hace tiempo y nunca se repusieron, a lo que se suma un terreno con irregularidades que dificulta un uso seguro del espacio.

La concejala socialista Marta Abal advirtió de la gravedad de la situación y de la falta de respuesta del ejecutivo local, señalando que «dous parques infantís do noso concello, o da Praza Marcial Villamor Varela e o situado detrás do Local Social da Gracia, presentan un estado claramente deficiente». Abal subrayó además que «os nenos e nenas de Santiago merecen gozar dos seus parques con seguridade», y aseguró que los socialistas seguirán defendiendo esta demanda hasta que se solucionen las deficiencias existentes. Insiste en que ambas actuaciones son urgentes e ineludibles.