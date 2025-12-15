Un fuerte accidente entre dos coches se salda con una mujer herida en Vidán

Una mujer que a primera hora de este lunes circulaba con su coche por la AC-543 a su entrada en Santiago, ha resultado herida después de sufrir una fuerte colisión con otro vehículo a la altura Calefón, después de la rotonda de la Papelera de Brandía.

Fuentes consultadas del 112 Galicia han explicado a EL CORREO GALLEGO que recibieron el aviso de este accidente a las 09.12 horas. La alerta la ha dado un particular que pasaba por el lugar en el momento del siniestro y solicitaba asistencia sanitaria para una conductora que "se quejaba de varios golpes".

Todavía se desconoce el alcance de sus heridas

Con esta información, desde la sala de operaciones de Axega han alertado tanto a Urxencias Sanitarias como a la Guardia Civil de Tráfico para atender a esta mujer y devolver la normalidad a esta zona de Vidán lo antes posible, ya que es una de las entradas por carretera de la capital gallega. Por el momento se desconoce la gravedad de sus heridas.