El Consorcio de Santiago señala que la venta de abonos de la Real Filharmonía permanece estable

La evolución de la venta de abonos de la Real Filharmonía de Galicia en las tres últimas temporadas muestra una notable estabilidad, según los datos facilitados por el Consorcio de Santiago tras las quejas de algunos músicos y abonados por el rumbo de la orquesta, con ligeras variaciones que no alteran de forma significativa el comportamiento global del público. Si se toman como referencia los abonos considerados estructurales —abono A, abono B, colectivos y formatos flexibles—, los datos reflejan un leve descenso progresivo: 433 abonos en la temporada 2023/24, 429 en 2024/25 y 414 en la actual 2025/26, todavía en curso y con cifras provisionales correspondientes al mes de septiembre.

El abono A, principal eje del sistema de fidelización, se mantiene en niveles muy similares a lo largo de las tres temporadas, mientras que el abono B registra una caída más acusada con respecto a la temporada 2023/24. Por su parte, los abonos flexibles y colectivos presentan una evolución estable e incluso ligeramente al alza en algunos casos, lo que apunta a un cambio gradual en los hábitos de consumo, con un mayor peso de fórmulas menos rígidas y una asistencia más selectiva. El abono C, correspondiente al segundo semestre, tiene un impacto limitado como indicador global, ya que en su mayoría responde a abonados del primer semestre que amplían su asistencia a los últimos conciertos de la temporada.

En cuanto a los públicos totales, los datos reflejan un comportamiento desigual en los últimos años. En 2023 se registraron 16.623 asistentes en 25 conciertos, mientras que en 2024 la cifra descendió a 14.388 asistentes en 24 conciertos. En 2025, con 20 conciertos celebrados hasta la fecha, se contabilizan ya 13.520 asistentes, a falta de cerrar el ejercicio.

Un dato especialmente significativo es la media de asistencia por concierto. Tras situarse en 664 espectadores en 2023 y descender a 599 en 2024, la temporada 2025 alcanza una media de 676 asistentes por concierto, la más alta del periodo analizado. Este incremento sugiere una mayor concentración de público por evento y un mejor rendimiento individual de los conciertos, que compensa parcialmente la ligera disminución en la venta de abonos. En conjunto, los datos dibujan un panorama de estabilidad con matices: una base de público fiel que se mantiene, una transición hacia modelos de asistencia más flexibles y una respuesta positiva en términos de ocupación por concierto, especialmente en la temporada en curso.

Lo cierto es que estos datos no coinciden con la percepción ofrecida por algunos músicos y abonados críticos con la dirección artística y técnica de la Real Filharmonía y que advierten de una deriva que pone «en perigo a continuidade da orquestra». Reportan que el auditorio está «cada vez máis baleiro».