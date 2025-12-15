El túnel del Hórreo sufrirá cortes de tráfico por las noches durante toda la semana

Últimamente, el túnel del Hórreo viene siendo noticia un día sí y otro también en Santiago. El denominado 'conflicto de las horas extra', abierto entre el Gobierno local y las plantillas de bomberos y Policía Local por la falta de efectivos que obligaban a estas a continuos refuerzos extraordinarios hasta su negativa a seguir realizándolos hace unas semanas, ha provocado el cierre de esta importante vía de entrada y salida de la capital gallega durante alguna jornada en la que los policías que confeccionaban el turno, no llegaban para atender la sala de pantallas que vigila el túnel, algo indispensable para su funcionamiento.

Pero el motivo por el que esta infraestructura va a sufrir cortes de tráfico todas las noches desde este lunes y hasta el próximo viernes, nada tiene que ver con esta disputa. Tal y como informan desde el Concello de Santiago en un aviso que figura en su página web desde el pasado 12 de diciembre, el túnel del Hórreo cerrará todos estos días desde la 22.30 horas hasta las seis de la mañana debido a tareas de mantenimiento por parte de la empresa concesionaria. Asimismo, desde Raxoi avisan que estos cortes no se realizarán simultáneamente en ambos tubos.

Unas obras en el Carme de Abaixo alteran el tráfico hasta el miércoles

Otra intervención que desde este lunes y hasta el miércoles altera el tráfico en Santiago se realiza en la rúa do Carme de Abaixo. Esta vía ha quedado cortada desde las 09.30 horas a consecuencia de unas obras de reparación del firme, que se extenderán hasta las 08.00 horas del próximo miércoles. Aquellos que utilicen esta calle habitualmente, deberán usar los desvíos alternativos por la rúa do Monte Pío, Casas Novas y la rúa de Galeras. Durante estos días estará permitida la salida de la rúa das Oblatas en dirección Poza de Bara.

La línea P1 de buses cambia su itinerario habitual

Por culpa de este corte, la línea de autobús urbano P1 tendrá modificaciones en su itinerario habitual. Al margen de lo que está sucediendo este lunes con la tercera jornada de huelga de buses en Santiago, tanto el martes como el miércoles la línea realizará los siguientes desvíos.

Pza. Camilo D. Baliño - Folgoso:

Después de la rúa do Pombal, será desviada por Galeras, costa de Casas Novas y Monte Pío, para incorporarse a su itinerario habitual en el cruce entre Monte Pío y Carme de Abaixo.

Con esto, quedarán suprimidas las seguintes paradas: (224) Cruceiro de Gaio y (164) Carme de Abaixo 2. Las paradas alternativas más próximas serán la parada 265, Galeras nº 16A y la parada habitual 162, Carme de Abaixo en el cruce con Monte Pío.

Folgoso – pza. Camilo D. Baliño:

Realizará su itinerario habitual hasta el cruce con Monte Pío, desviándose por esta calle, costa de Casas Novas y Galeras, desde donde continuará por rúa do Pombal.

De esta modo, quedarán suprimidas las seguintes paradas: (163) Carme de Abaixo 1 y (225) Cruceiro de Gaio, sentido centro. Las paradas alternativas más próximas serán la parada del cruce entre Carme de Abaixo y Monte Pío y la parada 267, Galeras nº 5.