Exposición para coñecer as xoias do traxe galego de Compostela ao longo da historia

Dende o 11 de decembro e ata o 7 de xaneiro, a Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acolle a mostra Picheleiras: O traxe tradicional nas Terras de Compostela, unha exposición coa que a Asociación do Traxe Galego pretende dar a coñecer xoias da indumentaria galega mediante reproducións fidedignas de pezas antigas.

Segundo contan dende a organización, «no primeiro tomo da Historia de Galicia, Manuel Murguía, destacaba a diversidade do traxe tradicional galego: A pesar de que se asemellan bastante e parecen un tipo común, varían, sen embargo, dunhas a outras rexións, no só na feitura, tamén nas cores dos panos». Unha reflexión que é de punto de partida para a mostra organizada pola ATG.

A exposición, na Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, pode visitarse no centro comercial do Restollal, de luns a sábado en horario de 10 a 22 horas.