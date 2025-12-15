Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición para coñecer as xoias do traxe galego de Compostela ao longo da historia

Mostra do traxe galego en El Corte Inglés

Mostra do traxe galego en El Corte Inglés / CEDIDA

El Correo Gallego

Santiago

Dende o 11 de decembro e ata o 7 de xaneiro, a Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acolle a mostra Picheleiras: O traxe tradicional nas Terras de Compostela, unha exposición coa que a Asociación do Traxe Galego pretende dar a coñecer xoias da indumentaria galega mediante reproducións fidedignas de pezas antigas.

Segundo contan dende a organización, «no primeiro tomo da Historia de Galicia, Manuel Murguía, destacaba a diversidade do traxe tradicional galego: A pesar de que se asemellan bastante e parecen un tipo común, varían, sen embargo, dunhas a outras rexións, no só na feitura, tamén nas cores dos panos». Unha reflexión que é de punto de partida para a mostra organizada pola ATG.

A exposición, na Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, pode visitarse no centro comercial do Restollal, de luns a sábado en horario de 10 a 22 horas.

Exposición para coñecer as xoias do traxe galego de Compostela ao longo da historia

