TERCER DÍA DE PARO
Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes vuelven a impedir salir a los servicios mínimos de Amio
El pasado viernes sí permitieron la circulación de algunas líneas en su horario habitual
La semana arranca en Santiago marcada por una nueva jornada de huelga de autobuses urbanos. Tras el primer paro, convocado el pasado 5 de diciembre —cuando los piquetes impidieron a primera hora la salida de los servicios mínimos desde las cocheras de Amio—, y el del viernes día 12, en el que sí se permitió la circulación parcial de algunas líneas en su horario habitual, este lunes la situación vuelve a repetirse: los piquetes impiden de nuevo la salida de los servicios mínimos.
Fuentes municipales han señalado a EL CORREO GALLEGO que, al igual que en la primera jornada de la huelga de transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, "polo de agora non están podendo sair os servizos mínimos". Una información que desde Raxoi explican "irán actualizando" a lo largo de la mañana, y de la que por ahora destaca "a rotura dos cristais dianteiros dun autobús da liña 7".
Un convenio colectivo "digno"
El motivo de esta huelga es el de la paralización de las negociaciones entre patronal y sindicatos de un convenio colectivo "digno", por lo que, como medida de presión, las asambleas de trabajadores acordaron de forma unánime un calendario de paros. CIG, UGT y CCOO anunciaron días atrás cuatro jornadas de huelga para este mes de diciembre -los días 5, 12, 15 y 19- en el transporte de viajeros por carretera en toda la provincia de A Coruña.
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
- El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas