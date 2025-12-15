Susto en Costa Vella por el incendio de un vehículo en el parking interior del Leroy Merlin
El personal del centro trató de apagarlo con un extintor sin éxito, por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos
Santiago
Mañana caótica en la capital gallega. Sobre las 11.00 horas de este lunes, el personal de seguridad del Leroy Merlin de Santiago, situado en el polígono de Costa Vella, alertó al 112 tras detectar que un vehículo estacionado en el parking interior del establecimiento comenzaba a arder por la parte de abajo, junto al motor.
Según explican desde el servicio de emergencias, el personal del centro trató de apagar el fuego con un extintor, pero al no ser capaces de controlarlo se solicitó la presencia de refuerzos para evitar que la cosa vaya a mayores. Por ello, desde el 112 avisaron, como medida de precaución, a Urxencias Sanitarias, a los bomberos de Santiago, a la Policía Local y a la Policía Nacional.
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
- El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas