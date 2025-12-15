Susto en Costa Vella por el incendio de un vehículo en el parking interior del Leroy Merlin

Mañana caótica en la capital gallega. Sobre las 11.00 horas de este lunes, el personal de seguridad del Leroy Merlin de Santiago, situado en el polígono de Costa Vella, alertó al 112 tras detectar que un vehículo estacionado en el parking interior del establecimiento comenzaba a arder por la parte de abajo, junto al motor.

Según explican desde el servicio de emergencias, el personal del centro trató de apagar el fuego con un extintor, pero al no ser capaces de controlarlo se solicitó la presencia de refuerzos para evitar que la cosa vaya a mayores. Por ello, desde el 112 avisaron, como medida de precaución, a Urxencias Sanitarias, a los bomberos de Santiago, a la Policía Local y a la Policía Nacional.