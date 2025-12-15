Monseñor Prieto: «La visita del Papa a Santiago ya ha pasado de posible a probable»

«Ya no hablamos de posibilidades sino de probabilidades, lo cual es un cambio importante». El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, seha referido este lunes con esperanza a la visita del papa León XIV a Compostela. En un encuentro con los medios de comunicación con motivo de la Navidad, el prelado instó a la prudencia y el respeto a los tiempos de la Santa Sede en lo que se refiere a la confirmación y anuncio oficial de los viajes del obispo de Roma. En todo caso, el arzobispo se mostró optimista y reveló que desde la comisión organizadora del Año Santo «ya se está trabajando» en la preparación de los acontecimientos jubilares.

La Santa Sede trabaja con sus tiempos y los viajes apostólicos no suelen anunciarse con muchos meses de antelación. Además, el papa León está todavía volcado en la celebración del Año Santo Romano y no se espera que empiece a dibujar su agenda internacional al menos hasta enero. Sobre su mesa están las invitaciones de la Zarzuela y la Moncloa para visitar España; y a preguntas de los periodistas ha comentado su deseo de poder estar en nuestro país. Le han llegado invitaciones de varias diócesis, incluida la de Santiago.

La última visita de un papa a Compostela fue la de Benedicto XVI en noviembre de 2010. Se anunció oficialmente en abril de aquel año, es decir, unos seis meses antes. Como muy tarde, explica un vaticanista a este medio, la confirmación puede llegar tres meses antes del acontecimiento.

Monseñor Prieto quiso destacar este lunes en la recepción que ofreció a los periodistas en «la casa de los arzobispos de Santiago» la importancia de los medios de comunicación como cauce fundamental para transmitir la realidad social, cultural y espiritual del territorio, al tiempo que avanzó que ya están en marcha los trabajos preparatorios para el próximo Año Santo de 2027.

Durante el encuentro, se puso en valor el papel de la Archidiócesis como una «casa común» que se construye con la voz, la presencia y el compromiso de quienes comunican, tanto a través de los medios impresos como de la radio, la televisión y los formatos digitales. «Todo lo que afecta a la Archidiócesis de Santiago afecta directamente a la gente», subrayó el arzobispo metropolitano, que agradeció expresamente la labor informativa y el eco que los medios dan a su actividad.

La intervención incidió en el significado simbólico y cultural de Santiago, una ciudad que, según recordó el arzobispo, ha llegado a identificarse universalmente, reflejo de un valor que trasciende lo local. Ese valor se articula a través de los Caminos de Santiago, que convergen en la ciudad y la proyectan como un espacio de encuentro espiritual, cultural y social.

El encuentro también sirvió para reflexionar sobre el papel de los medios en la sociedad actual, destacando la necesidad de ofrecer información veraz y contextualizada, desde los grandes titulares hasta las noticias más pequeñas, como base para el sentido crítico y la comprensión de la realidad.

El acto concluyó con un agradecimiento a los asistentes y una invitación a continuar el diálogo y la colaboración, apelando a la imagen de una «sinfonía» en la que distintas voces, con sus tensiones y matices, contribuyen a una unidad enriquecedora.