Raxoi trasladará esta semana su oferta “definitiva” a policías y bomberos: “É unha cuestión de diñeiro”

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció este lunes que a lo largo de la semana el Concello trasladará a los representantes sindicales de policías y bomberos su propuesta “definitiva” para tratar de desbloquear el conflicto que mantiene estos servicios bajo mínimos desde finales de octubre por la negativa del personal a realizar horas extra. La última oferta de Raxoi implicaba un incremento del precio que se paga por las horas extra de un 20 % sobre el actual, pero no fue suficiente para todas las fuerzas sindicales.

La regidora no quiso desvelar el contenido de esta propuesta, ya que prefiere no hacerla pública hasta que se produzca la reunión con los sindicatos, todavía sin fecha, pero manifestó que “fundamentalmente estamos falando de cantidades de diñeiro, de cal é o incremento” sobre el precio actual de la hora extra.

“Xa non vai haber máis”

Sanmartín incidió también en la condición de “definitiva” de la propuesta, señalando que “xa non vai haber máis”. Así, puntualizó que “estamos falando de cantidades moi considerábeis”, no solo en lo referente al precio de la hora extra, recordando también que el mes pasado se pagaron las gratificaciones pendientes entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, y que en el pleno de este jueves se votará un expediente para abonar las correspondientes al periodo comprendido entre junio y octubre de este año.

En el otro punto en disputa ya se alcanzó un principio de acuerdo en el cronograma para la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con evaluación de dichos puestos como vía para establecer los criterios que conforman el complemento específico que percibe el personal. “Estamos traballando e camiñando para que poida haber un acordo”, insistió Sanmartín, que sirva para recuperar la normalidad.

Solo dos policías

Y es que en la jornada del domingo se produjo una nueva muestra de las dificultades para prestar los servicios. La Policía Local se quedó con solo dos efectivos disponibles después de que otros seis informaran de su “indisposición” para cumplir con su turno en diferentes momentos de la mañana. La situación llevó al Concello a recurrir a la empresa que se encarga del mantenimiento del túnel del Hórreo para no verse obligado a cerrarlo, en un día especialmente delicado para la circulación por la celebración de una manifestación en la ciudad.

Sanmartín no quiso hacer valoraciones sobre las seis bajas repentinas al ser cuestionada directamente por ello, pero en otro momento de su comparecencia hizo un llamamiento a la “responsabilidade para que todo o mundo traballe, porque é un pouco estraño que se fagan medidas de presión ao tempo que se negocia”.

Mientras, desde la oposición, exigen explicaciones por lo sucedido. El portavoz del PSOE, Sindo Guinarte, expresó este lunes que “é un novo exemplo da incapacidade do goberno municipal para xestionar o día a día do Concello”. Por su parte, el no adscrito Gonzalo Muíños afirmó que la situación “demostra que algo segue sen funcionar no goberno de Sanmartín”.

Tercer intento para el pago de facturas

La alcaldesa anunció durante su comparecencia que llevará al pleno del próximo jueves por tercera vez un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,9 millones de euros para pagar facturas por servicios realizados por pequeños proveedores y por empresas como Fenosa o Viaqua, algunas pendientes desde 2019. En las dos anteriores ocasiones el PP votó en contra, mientras que los no adscritos optaron por abstenerse y los ‘síes’ de BNG, CA y PSOE no fueron suficientes.

Sanmartín afirmó estar “a disposición” de la oposición, especialmente del PP para desbloquear estos pagos. “Non podemos utilizar como contenda partidista unha cuestión que ten que ver cun trámite administrativo, que se paguen os servizos prestados”, indicó.