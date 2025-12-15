La Rúa dos Loureiros estrena una pequeña plaza y abre al tráfico

Finalizan las obras en la Rúa dos Loureiros, que estrena una pequeña plaza en la instersección con la Ruela da Estila. El Concello de Santiago informó ayer de que ya ha recepcionado los trabajos y que desde el viernes ya se puede circular por la calle de la zona vieja compostelana. También el viernes se reabrió para la circulación de vehículos otra de las calles que han sido remodeladas en los últimos meses, la de Puente la Reina.

La reforma de Loureiros comenzó el pasado mes de agosto y se ejecutó con un presupuesto de 85.615 euros. El proyecto «se basó en la necesidad de crear una intersección segura» en la confluencia de Loureiros con la Ruela da Estila y la Ruela do Campiño do Carme, esta última para el tráfico peatonal. Este espacio forma parte de la ruta Colecamiños, una ruta segura para el acceso a centros educativos cercanos, «lo que mejora el recorrido para los niños y, al mismo tiempo, crea un espacio público pequeño y de calidad», destaca Raxoi. Además, prosigue el Concello, «en ese punto, el trazado de la vía para el tráfico rodado presentaba una curva y una contracurva con espacio para el estacionamiento de vehículos, lo que dificultaba la visibilidad».

Pequeña plaza en la Rúa dos Loureiros de Santiago / Cedida

Ahora la intersección se ha convertido en una plataforma peatonal única, hecha de losas de granito, que crea pequeñas zonas de descanso e incorpora dos árboles que proporcionarán sombra en verano. La ubicación de los bancos de granito y los nichos para plantas definen el espacio para la circulación de vehículos. También se realizaron trabajos de mantenimiento en el resto del pavimento de la calle, de aglomerado, para reabrirlo al tráfico. «Esta obra responde a la línea del gobierno municipal de crear espacios públicos seguros y de calidad para el barrio y al compromiso de favorecer la movilidad peatonal», destaca el Concello.

Nuevo aspecto de la calle Puente la Reina en Santiago / Cedida

Puente la Reina

También el viernes se abría al tráfico la calle Puente la Reina, que confluye con Quiroga Palacios en el entorno del barrio de San Pedro. Con una inversión de unos 493.000 euros, llevaba en obras desde el pasado mes de mayo. La actuación en la calle ha sido integral y se ha cambiado desde el pavimento hasta el saneamiento. Los materiales empleados fueron similares, además, a los que se habían utilizado en reformas anteriores en las calles del entorno para darle homogeneidad al barrio. Actualmente siguen en obras la calle García Lorca en Vite y también se actúa en Amor Ruibal en la zona de Pontepedriña.