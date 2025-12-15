El Salón Teatro de Santiago acoge un homenaje escénico al cantautor José Afonso

El Salón Teatro de Santiago acoge mañana, a las 20.00 horas, el espectáculo José Afonso, ao vivo nos Coliseus, 1983, una producción en la que participa el Centro Dramático Galego junto a cuatro destacadas instituciones culturales de Portugal. La propuesta, inspirada en los conciertos de despedida del emblemático cantautor portugués, se presenta en Galicia en una única función, tras su estreno los días 7 y 8 de noviembre en el Teatro Municipal de Oporto y su paso por Lisboa del 11 al 13 de diciembre.

La representación en Santiago contará con la colaboración del Instituto Camões de Vigo y estará precedida, justo antes del inicio del espectáculo, por un breve homenaje a los promotores del histórico concierto que José “Zeca” Afonso ofreció en 1972 en el Burgo das Nacións. Aquel recital tuvo un significado especial, ya que fue la primera vez que el artista interpretó en público Grândola, vila Morena, dos años antes de que la canción se convirtiera en el himno de la Revolución de los Claveles.

Además del Centro Dramático Galego y del Teatro Municipal de Oporto, la coproducción cuenta con la participación del Teatro Experimental de Oporto, Culturgest y el Cineteatro Louletano. Con este proyecto, la unidad teatral de la Xunta de Galicia continúa impulsando iniciativas conjuntas con creadores y profesionales portugueses, en el marco de su estrategia de fortalecimiento de los vínculos culturales entre Galicia y Portugal.

Con dirección escénica de Gonçalo Amorim, José Afonso, ao vivo nos Coliseus, 1983 toma como punto de partida los históricos conciertos de despedida que el cantautor ofreció en Lisboa y Oporto en 1983, poco antes de que la enfermedad le impidiera seguir actuando. Lejos de plantear una recreación literal, el espectáculo busca capturar su espíritu y su dimensión simbólica, moviéndose entre la biografía y la evocación colectiva para explorar las emociones y los ideales de toda una época.

Teatro, música y poesía se dan la mano en esta propuesta, que se inspira en el género híbrido del Gig Theatre para combinar la energía del concierto con la potencia narrativa del teatro. Canciones y textos se entrelazan así en un relato coral sobre la amistad, la resistencia y la esperanza, convirtiendo la música de Zeca Afonso en hilo conductor de una reflexión sobre la memoria, el compromiso político y el poder transformador del arte.

El espectáculo ha sido creado a partir de textos de Lígia Soares, Marta Figueiredo, Miguel Cardoso, Rui Pina Coelho y Susana Moreira Marques, bajo la dirección de Gonçalo Amorim y con coordinación dramatúrgica de Rui Pina Coelho.