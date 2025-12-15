La USC evita el CO2 de un viaje de ida y vuelta a China gracias al reciclaje de envases

La comunidad universitaria de la USC volvió a dar ejemplo de compromiso social a través de su programa ambiental Reciclos, que en sus tres años de vida logró dar una segunda vida a 33.020 envases, entre latas de aluminio (3.140) y botellas de plástico PET (29.880) en las siete máquinas que habilitó en los campus de Santiago y Lugo.

De hecho, el reciclaje de estas latas alumino supuso un ahorro equivalente a 470 kilogramos de dióxido de carbono, mientras que el ahorro por las botellas PET ascendió a 1.500 kilos de de CO2. "Este aforro equivale practicamente ao que emite un coche de tamaño medio durante o percorrido duns 18.000 quilómetros", explica el vicerrector de Transformación Dixital e Innovación, Gumersindo Feijoo Costa. Para ver la magnitud de lo logrado por la USC, sería evitar la contaminación equivalente a ir en coche de Santiago a China y volver.

Las primeras máquinas del programa Reciclos se instalaron en Santiago a finales de 2022 en la Escuela Técnica Superior de Ingenería, en Matemáticas, en el módulo central de Psicología y Ciencias de la Educación, en Económicas y en la Biblioteca Concepción Arenal. A ellas se sumaron el año pasado máquinas en la Residencia Universitaria Burgo das Nacións en Compostela y también se estrenó en el campus de Lugo, en la Biblioteca Intercentros.

Contenedor del programa Reciclos. / ECG

"É un beneficio económico, social, ambiental e xeopolítico"

El sistema ofrece diversas recompensas por reciclar. De hecho, los puntos recibidos por depositar latas y envases plásticos se cambian por colaboraciones con el Banco de Alimentos o con Oceánidas, un programa de ayuda al fondo marino. Además, también se colaboró con el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama cada 19 de octubro, al abrirse donaciones para la Asociación Española contra el Cáncer.

"A reciclaxe de materiais supón un beneficio económico, social e ambiental pero tamén xeopolítico para Europa, debido á escaseza de materias primas”, explica Gumersindo Feijoo. Y en el caso de la USC, "os datos evidencian o compromiso da comunidade universitaria coa práctica da reciclaxe” a través de una experiencia pioneira en los campus de Galicia.

Este sistema de reciclaje está implantado también en la propia ciudad Santiago desde 2022, con cientos de contenedores donde los vecinos pueden recibir recompensas por reciclar.