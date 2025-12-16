Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adjudicado por 182.000 euros el cambio del pavimento en el Concepción Arenal de Santiago

Se sustituirán dos mil metros cuadrados de suelo en este centro de salud compostelano

El centro de salud Concepción Arenal de Santiago va a ser sometido a un cambio en su pavimentación.

El centro de salud Concepción Arenal de Santiago va a ser sometido a un cambio en su pavimentación. / Jesús Prieto

Redacción

Santiago

El pavimento del centro de salud Concepción Arenal de Santiago va a ser sometido a un proceso de renovación, de forma que se van a sustituir los suelos de linóleo que están deteriorados en diferentes plantas del edificio.

La obra, que acaba de ser adjudicada por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la empresa Deconsa 2005 S.L. por un importe de 182.757 euros, se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses.

La intervención programada supondrá la renovación de un total de 1.688 metros cuadrados de la lámina de PVC y de 132 metros lineales de baldosa del centro de salud perteneciente al Área Sanitaria de Santiago y Barbanza. Además, está previsto que se retiren 222 metros lineales de linóleo en las paredes del centro de salud, pintándose después.

