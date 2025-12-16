Adjudicado por 182.000 euros el cambio del pavimento en el Concepción Arenal de Santiago

El pavimento del centro de salud Concepción Arenal de Santiago va a ser sometido a un proceso de renovación, de forma que se van a sustituir los suelos de linóleo que están deteriorados en diferentes plantas del edificio.

La obra, que acaba de ser adjudicada por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la empresa Deconsa 2005 S.L. por un importe de 182.757 euros, se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses.

La intervención programada supondrá la renovación de un total de 1.688 metros cuadrados de la lámina de PVC y de 132 metros lineales de baldosa del centro de salud perteneciente al Área Sanitaria de Santiago y Barbanza. Además, está previsto que se retiren 222 metros lineales de linóleo en las paredes del centro de salud, pintándose después.