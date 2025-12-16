Adjudicado por 182.000 euros el cambio del pavimento en el Concepción Arenal de Santiago
Se sustituirán dos mil metros cuadrados de suelo en este centro de salud compostelano
Redacción
El pavimento del centro de salud Concepción Arenal de Santiago va a ser sometido a un proceso de renovación, de forma que se van a sustituir los suelos de linóleo que están deteriorados en diferentes plantas del edificio.
La obra, que acaba de ser adjudicada por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la empresa Deconsa 2005 S.L. por un importe de 182.757 euros, se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses.
La intervención programada supondrá la renovación de un total de 1.688 metros cuadrados de la lámina de PVC y de 132 metros lineales de baldosa del centro de salud perteneciente al Área Sanitaria de Santiago y Barbanza. Además, está previsto que se retiren 222 metros lineales de linóleo en las paredes del centro de salud, pintándose después.
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
- El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas