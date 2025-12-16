El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: "Haberá moita música e demais sorpresas!"

El pasado septiembre el barrio compostelano de Fontiñas recuperaba sus festejos -tras diez años sin celebrarse- gracias a un grupo de veinteañeros que asumía la comisión de fiestas.

Tras el éxito rotundo, avalado no solo por la camiseta agotadísima que luce el código de barras del barrio, sino también por la buena acogida recibida, los organizadores han anunciado una última fiesta antes de acabar el año.

A este respecto, Sara García, la presidenta de la Asociación Festexando Fontiñas confiesa a EL CORREO GALLEGO que la fiesta "non entraba nos nosos plans en principio", pero tras lo vivido en septiembre no pudieron negarse a hacer una en estas fechas. "Ademais, un pouco a vontade que tiñamos era que non quedara só nunha festa ao ano, entón pois ocurriúsenos facer algo polo Nadal, que son boas datas para celebrar e xuntarnos", agrega.

"Non nos daba pasado o tempo ata o ano que vén, así que decidimos organizar unha festa para vernos antes de rematar o 2025", escribían a través de redes sociales a finales de octubre. Y lo prometido es deuda.

Así será Nadaliñas

Bajo el nombre de Nadaliñas, la comisión ha programado para este sábado, 20 de diciembre, el "Nadal de Fontiñas", una jornada llena de conciertos y más sorpresas. Entre ellas, Sara adelanta a este medio que también celebrarán las campanadas a modo pre fin de año.

Con todo, será la música la gran protagonista, con una maratón que arrancará a las 13.00 horas y se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

La fiesta tendrá lugar, más concretamente, en la rúa de Roma, justo "diante das escaleiras do mirador" indica Sara, y habrá barra y carpa para evitar el frío.

El grupo de pandereteiras Cada quen dun lar serán las encargadas de abrir la jornada. Le siguen Monoulious DOP, Yaya DJ, la Duendeneta y Eva e Camilo.

La Duendeneta repetirá a las 22.30 horas y los DJs Wabii, Rodro y Yung Denzo, viejos conocidos por actuar en las fiestas de septiembre, pondrán el broche de oro a partir de las 00.30 horas.

¿Habrá más camisetas?

Más allá de la música, en el Nadaliñas se venderán calendarios y llaveros. Según han explicado a través de redes sociales, los calendarios estarán llenos de ilustraciones que permitirán acercarse al barrio de Fontiñas desde la mirada personal y creativa de diferentes artistas como Iria Prol o Jon Lamas, entre otros.

"As ilustracións son diversas, coma as persoas que habitamos o barrio, mais todas elas conviven en harmonía" en un calendario "feito con moito con moito cariño e coa ilusión de seguir tecendo redes de unión", explican.

Pero, sin duda, una de las cuestiones más preguntadas es si habrá más camisetas con el código de barras del barrio o no. Preguntada por su reposición, Sara ha explicado que están pensando en hacer un diseño nuevo para las fiestas del año que viene, por lo que tocará esperar. Y nada mejor que hacerlo empezando por celebrar la Navidad juntos.